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Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

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Понедельник 10 апреля 2023 18:24
Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине Коллаж РБК-Украина: Наталья Тяжола
Автор: Владимир Костырин

Украинская спасательница Наталья Тяжола поразила сеть выполнением упражнения на перекладине, во время которого сотрудница ГСЧС одевала свою боевую форму. Кадры в интернете набрали несколько сотен тысяч просмотров и огромное количество "лайков" с восхищенными комментариями.

Как пани Наталья выполнила сложнейшее упражнение, поделились подробностями в Главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Спасательницу и спортсменку из Тернополя вдохновил на такой номер пример коллеги из США Джулии Дудли, и украинка решила усовершенствовать упражнение.

"Я тренируюсь ежедневно, и поддерживаю свое тело в хорошей форме. И тоже попробовала это сделать. Попробуйте и вы!" - обратилась она на ролике перед стартом.

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Наталья Тяжола, работница ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Стронгвумен в спортзале уже на перекладине, поочередно меняя руку для хвата, второй свободной брала тяжелую форму ГСЧС-ника, надевая ее. После этого пани Наталья к тому же исполнила несколько жимов.

Посмотрите, как это происходило:

Видео: работница ГСЧС Наталья Тяжола надела боевую форму, выполняя упражнения на перекладине

"Наталья - отличный пример для всех нас, как преодолевать вызовы и достигать своих целей. Мы благодарны ей за ее настойчивость и преданность своей работе", - отметили коллеги девушки.

Также в ГСЧС показали кадры о бекстейдже с процессом съемки ролика, ставшим в сети "вирусным".

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Наталья Тяжола выполнила упражнения на перекладине, одевая форму ГСЧС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Что известно о спортсменке-спасательнице

Наталья Тяжола до того, как присоединиться к отряду аварийно-спасательных работ ГСЧС Украины в Тернопольской области, ранее работала тренером по кроссфиту, вела блог, работала в Центре творчества детей и юношества, была культорганизатором, играла в спектаклях, проводила концерты и организовывала мастер-классы для малышей.

Будучи педагогом, она с 2009 года активно занималась спортом, ездила на различные соревнования.

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

В 2019 году пани Наталья выиграла пять стартов "Гонки наций". А затем, в возрасте 31 года, она решила сменить карьеру, и стала спасательницей.

В одном из интервью тернополянка признавалась, что у нее постоянное стремление к переменам, к разным приключениям.

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Спортсменка и спасательница ГСЧС Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola / facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Работая в ГСЧС, Тяжола продолжала усовершенствоваться в спорте. На соревнованиях "Самый сильный пожарный спасатель. Днепровская волна-2021" по международному формату Firefighter Combat Challenge среди сборных команд ГСЧС она взяла "бронзу", что очень удивило девушку - ведь в соревнованиях участвовали сильнейшие профессиональные спасатели Украины.

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Также пани Наталья признается, что в детстве спортом вообще не занималась, в школе могла прогуливать уроки физкультуры, а сейчас атлетика и кроссфит занимают очень важное место в жизни, а видит свое будущее она сейчас как раз в рядах ГСЧС.

Это поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладинеЭто поразительно! Украинская спасательница надела форму, выполняя упражнения на перекладине

Наталья Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Ранее сообщалось, что украинский спасатель пробежал из Киева в Варшаву, преодолев 850 км за 14 дней.

Напомним также, что осенью 2022-го украинский спасатель победил на международных соревнованиях пожарных.

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