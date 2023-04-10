Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Українська рятівниця Наталя Тяжола вразила мережу виконанням вправи на перекладині, під час якої співробітниця ДСНС одягала свою бойову форму. Кадри в інтернеті набрали кілька сотень тисяч переглядів та величезну кількість "лайків" із захопленими коментарями.

Як пані Наталія виконала найскладнішу вправу, поділилися подробицями у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Рятівницю та спортсменку з Тернополя надихнув на такий номер приклад колеги зі США Джулії Дудлі, і українка вирішила вдосконалити вправу.

"Я тренуюся щодня, і підтримую своє тіло у добрій формі. І теж спробувала це зробити. Спробуйте і ви!" - звернулася вона на ролику перед стартом.

Наталя Тяжола, працівниця ДСНС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Стронгвумен у спортзалі вже на перекладині, по черзі змінюючи руку для хвату, другою вільною брала важку форму ДСНС-ника, надягаючи її. Після цього пані Наталя ще й виконала кілька жимів.

Подивіться, як це відбувалося:

Відео: працівниця ДСНС Наталя Тяжола наділа бойову форму, виконуючи вправи на перекладині

"Наталя - відмінний приклад для нас усіх, як долати виклики та досягати своїх цілей. Ми вдячні їй за її наполегливість та відданість своїй роботі", - зазначили колеги дівчини.

Також у ДСНС показали кадри про бекстейдж з процесом зйомки ролика, що став у мережі "вірусним".

Наталія Тяжола виконала вправи на перекладині, одягаючи форму ДСНС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Що відомо про спортсменку-рятівницю

Наталя Тяжола до того, як долучитися до загону аварійно-рятувальних робіт ДСНС України в Тернопільській області, раніше працювала тренеркою з кросфіту, вела блог, працювала в Центрі творчості дітей та юнацтва, була культорганізаторкою, грала у спектаклях, проводила концерти та організовувала майстер-класи для малечі.

Будучи педагогинею, вона з 2009 року активно займалася спортом, їздила на різні змагання.

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

У 2019 році пані Наталія виграла п'ять стартів "Гонки націй". А потім, у віці 31 року, вона вирішила змінити кар'єру, і стала рятівницею.

В одному з інтерв'ю тернополянка зізнавалася, що у неї постійне прагнення змін, різних пригод.

Спортсменка та рятівниця ДСНС Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola /facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Працюючи у ДСНС, Тяжола продовжувала вдосконалюватись у спорті. На змаганнях "Найсильніший пожежний рятувальник. Дніпровська хвиля-2021" за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge серед збірних команд ДСНС вона взяла "бронзу", що дуже здивувало дівчину - адже у змаганнях брали участь найсильніші професійні рятувальники України.

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Також пані Наталя зізнається, що в дитинстві спортом взагалі не займалася, у школі могла прогулювати уроки фізкультури, а зараз атлетика та кросфіт займають дуже важливе місце в житті, а бачить своє майбутнє вона зараз якраз у лавах ДСНС.

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)