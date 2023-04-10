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Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

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Понеділок 10 квітня 2023 18:24
Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині Колаж РБК-Україна: Наталя Тяжола
Автор: Володимир Костирін

Українська рятівниця Наталя Тяжола вразила мережу виконанням вправи на перекладині, під час якої співробітниця ДСНС одягала свою бойову форму. Кадри в інтернеті набрали кілька сотень тисяч переглядів та величезну кількість "лайків" із захопленими коментарями.

Як пані Наталія виконала найскладнішу вправу, поділилися подробицями у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Рятівницю та спортсменку з Тернополя надихнув на такий номер приклад колеги зі США Джулії Дудлі, і українка вирішила вдосконалити вправу.

"Я тренуюся щодня, і підтримую своє тіло у добрій формі. І теж спробувала це зробити. Спробуйте і ви!" - звернулася вона на ролику перед стартом.

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Наталя Тяжола, працівниця ДСНС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Стронгвумен у спортзалі вже на перекладині, по черзі змінюючи руку для хвату, другою вільною брала важку форму ДСНС-ника, надягаючи її. Після цього пані Наталя ще й виконала кілька жимів.

Подивіться, як це відбувалося:

Відео: працівниця ДСНС Наталя Тяжола наділа бойову форму, виконуючи вправи на перекладині

"Наталя - відмінний приклад для нас усіх, як долати виклики та досягати своїх цілей. Ми вдячні їй за її наполегливість та відданість своїй роботі", - зазначили колеги дівчини.

Також у ДСНС показали кадри про бекстейдж з процесом зйомки ролика, що став у мережі "вірусним".

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Наталія Тяжола виконала вправи на перекладині, одягаючи форму ДСНС (фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Що відомо про спортсменку-рятівницю

Наталя Тяжола до того, як долучитися до загону аварійно-рятувальних робіт ДСНС України в Тернопільській області, раніше працювала тренеркою з кросфіту, вела блог, працювала в Центрі творчості дітей та юнацтва, була культорганізаторкою, грала у спектаклях, проводила концерти та організовувала майстер-класи для малечі.

Будучи педагогинею, вона з 2009 року активно займалася спортом, їздила на різні змагання.

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

У 2019 році пані Наталія виграла п'ять стартів "Гонки націй". А потім, у віці 31 року, вона вирішила змінити кар'єру, і стала рятівницею.

В одному з інтерв'ю тернополянка зізнавалася, що у неї постійне прагнення змін, різних пригод.

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Спортсменка та рятівниця ДСНС Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola /facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Працюючи у ДСНС, Тяжола продовжувала вдосконалюватись у спорті. На змаганнях "Найсильніший пожежний рятувальник. Дніпровська хвиля-2021" за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge серед збірних команд ДСНС вона взяла "бронзу", що дуже здивувало дівчину - адже у змаганнях брали участь найсильніші професійні рятувальники України.

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Також пані Наталя зізнається, що в дитинстві спортом взагалі не займалася, у школі могла прогулювати уроки фізкультури, а зараз атлетика та кросфіт займають дуже важливе місце в житті, а бачить своє майбутнє вона зараз якраз у лавах ДСНС.

Це вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладиніЦе вражаюче! Українська рятувальниця одягнула форму, виконуючи вправи на перекладині

Наталія Тяжола (фото: facebook.com/tyazhola)

Раніше повідомлялося, що український рятувальник пробіг із Києва до Варшави, подолавши 850 км за 14 днів.

Нагадаємо також, що восени 2022-го український рятувальник переміг на міжнародних змаганнях пожежників.

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