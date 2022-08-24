Український рятувальник пробіг з Києва до Варшави, подолав 850 км за 14 днів (фото)

Український рятувальник подолав дистанцію у понад 850 кілометрів за два тижні в рамках ультрамарафону вдячності "Україна-Польща разом!" Забіг стартував у Києві 11 серпня, а завершився у Варшаві сьогодні, 24-го.

Про це передали в прес-службі Головного управління ДСНС України у м.Києві.

Рятувальник Володимир Сковорідка пробіг з української столиці до польської за 14 днів, за добу долаючи близько 50-60 км.

"Він кинув виклик не лише власним силам. Це заклик подякувати нашим сусідам з Польщі, які з самого початку війни всіляко підтримують українців та допомагають", - зазначається в публікації.

Мета цього ультрамарафону - зібрати 2 мільйони гривень на обладнання для рятувальників (для цього кожен бажаючий міг задонатити кошти на сайті ultramarathonforall.org), а також висловити величезну подяку польському народу за підтримку України.

Також це можливість завоювати рекорд, який увійде до "Національного Реєстру Рекордів України 2022", додали в ДСНС.

"Всю дистанцію Володимира з колегами радо зустрічали. Хтось приєднувався та біг поруч, хтось зустрічав коло дороги. Подібна підтримка лише надихала нашого спортсмена, додаючи більше сил!" - розповіли рятувальники.

Благодійний марафон з Києва до Варшави тривав два тижні (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Разом з ним з Києва вирушили колеги Володимира, які також подолали чималу відстань. Так, Микола Войтович пробіг понад 220 км, Буток Руслан понад 300 км, а Борков Сергій більш як 400 км.

"Це доволі потужні результати, і ми неймовірно пишаємось кожним! Дякуємо всім і кожному за неймовірну підтримку та шалену віру в перемогу!" - зазначається в повідомленні столичного управління ДСНС.

Рятувальники ДСНС стали учасниками українсько-польського марафону (фото: facebook.com/DSNSKyiv)