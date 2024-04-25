"Это творческий процесс": Оля Полякова раскрыла секрет идеального кулича на Пасху (видео)
Оля Полякова уже много лет совершенствует свой собственный рецепт праздничного кулича. И, наконец, ей удалось найти форму идеальной выпечки.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео звезды на YouTube.
Какие секреты использует Оля Полякова во время приготовления пасок
Естественно, начинает певица с опары. Для этого она берет молоко, которое необходимо осторожно смешать дрожжами и добавить в смесь муку.
Лайфхак Поляковой заключается в том, что чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска.
"Очень люблю печь куличи, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь паски, потому что это придает смысл жизни. Ты будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такой лучший кулич. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд, и теперь дарю его вам. Это будет самый вкусный кулич, который вы когда-нибудь пробовали", - говорит артистка.
Оля Полякова делится рецептом идеальной пасхи (скриншоты)
Полякова рассказала, что в последние годы выпекает куличи в бумажных формочках, тогда они дольше остаются мягкими. Также Оля выкладывает тесто в формы шариками.
Еще одним секретом певицы является то, что она украшает еще горячие пояса, по ее словам, таким образом глазурь держится лучше. А все детали можно увидеть в подробном видео артистки.
Какие продукты использует Полякова для приготовления куличей
Для опары:
- 300 мл молока;
- 300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);
- 75 г живых дрожжей;
- 1 ч.л. сахара.
Оля Полякова демоснтрует, как готовит паски (скриншоты)
Для теста:
- 18 яиц: 18 желтков, 9 белков;
- 550 г сахара;
- 1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);
- 400 г сливочного масла;
- цедра 1 лимона;
- цедра 2 апельсинов;
- сок 2 апельсинов;
- ваниль;
- 5-7 г соли;
изюм, замоченный в коньяке или в воде.
Для глазури:
- 9 холодных яичных белков;
- 11 ст.л сахара.
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