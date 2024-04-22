Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)

Покрасить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Понадобятся только натуральные ингредиенты, которые есть на многих кухнях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Aesthetic&Eat".

Что понадобится

Главный секрет интенсивного цвета - яйца предварительно необходимо обезжирить уксусом или спиртом.

На видео можно увидеть все нюансы успешной окраски яиц с помощью фиолетовой капусты, каркаде и куркумы.

Краска для пасхальных яиц изготавливается из различных продуктов из кладовки: свекла - розовая или красная, красная капуста - синий, куркума - желтая.

Чтобы покрасить яйца в три варианта, понадобятся следующие продукты:

яйца куриные - 9 шт.

вода - 4 л

капуста красноголовая - 300 г

соль - 2 ст.л

куркума - 4 ст.л

уксус - 2 ст.л

чай каркаде - 70 г

Способ окрашивания капустой

Яйца выложите в кастрюлю, залейте 1 л водой и сварите до готовности 8-10 минут.

Важно перед окрашиванием яйца обезжирить.

Для первого варианта окрашивания нарежьте красноголовую капусту на произвольные кусочки и отправьте в кастрюлю. Все залейте водой, добавьте соль и после закипания проварите 30 минут.

Процедите отвар и дайте ему остыть в течение 10 минут, затем положите 3 сваренных яйца и оставьте на 30 минут. Затем достаньте их и выложите на салфетку. Они должны получиться нежно голубого цвета.

Как покрасить яйца красноногой капустой (фото: скриншот)

Способ с куркумой

Для второго варианта в кастрюлю насыпьте куркуму, залейте 1 л водой и добавьте соль.

После закипания проварите 5 минут и дайте отвару остыть 10 минут.

Затем положите в него 3 сваренных яйца на 1 час.

Выложите яйца желтого цвета на салфетку и дайте им высохнуть.

Как покрасить яйца куркумой (фото: скриншот)

Способ с чаем каркаде

3 сваренных яйца положите в кастрюлю, залейте 1 л водой, добавьте каркаде, соль и залейте водой.

Раствор доведите до кипения и варите 7 минут. Яйца следует оставить в растворе на 30 минут.

После этого извлеките яйца из отвара и просушите на салфетках.

В результате они получаются серо-мраморного цвета.

Как покрасить яйца на Пасху (фото: скриншот)