ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)

Понедельник 22 апреля 2024 19:33
UA EN RU
Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео) Как покрасить яйца на Пасху (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Покрасить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Понадобятся только натуральные ингредиенты, которые есть на многих кухнях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Aesthetic&Eat".

Что понадобится

Главный секрет интенсивного цвета - яйца предварительно необходимо обезжирить уксусом или спиртом.

На видео можно увидеть все нюансы успешной окраски яиц с помощью фиолетовой капусты, каркаде и куркумы.

Краска для пасхальных яиц изготавливается из различных продуктов из кладовки: свекла - розовая или красная, красная капуста - синий, куркума - желтая.

Чтобы покрасить яйца в три варианта, понадобятся следующие продукты:

  • яйца куриные - 9 шт.
  • вода - 4 л
  • капуста красноголовая - 300 г
  • соль - 2 ст.л
  • куркума - 4 ст.л
  • уксус - 2 ст.л
  • чай каркаде - 70 г

Способ окрашивания капустой

Яйца выложите в кастрюлю, залейте 1 л водой и сварите до готовности 8-10 минут.

Важно перед окрашиванием яйца обезжирить.

Для первого варианта окрашивания нарежьте красноголовую капусту на произвольные кусочки и отправьте в кастрюлю. Все залейте водой, добавьте соль и после закипания проварите 30 минут.

Процедите отвар и дайте ему остыть в течение 10 минут, затем положите 3 сваренных яйца и оставьте на 30 минут. Затем достаньте их и выложите на салфетку. Они должны получиться нежно голубого цвета.

Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)Как покрасить яйца красноногой капустой (фото: скриншот)

Способ с куркумой

Для второго варианта в кастрюлю насыпьте куркуму, залейте 1 л водой и добавьте соль.

После закипания проварите 5 минут и дайте отвару остыть 10 минут.

Затем положите в него 3 сваренных яйца на 1 час.

Выложите яйца желтого цвета на салфетку и дайте им высохнуть.

Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)Как покрасить яйца куркумой (фото: скриншот)

Способ с чаем каркаде

3 сваренных яйца положите в кастрюлю, залейте 1 л водой, добавьте каркаде, соль и залейте водой.

Раствор доведите до кипения и варите 7 минут. Яйца следует оставить в растворе на 30 минут.

После этого извлеките яйца из отвара и просушите на салфетках.

В результате они получаются серо-мраморного цвета.

Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца натуральными красителями (видео)Как покрасить яйца на Пасху (фото: скриншот)

Ранее мы сообщали, как на Пасху покрасить яйца вином.

Также мы писали, во сколько в этом году украинцам обойдется пасхальная корзина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Яйца Паски
NEWS
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова
О тяжелом периоде для Украины, новом "прогнозе" и Telegram: главное из интервью Буданова