"Це творчий процес": Оля Полякова розкрила секрет ідеальної паски на Великдень (відео)

Оля Полякова вже багато років поспіль вдосконалює свій власний рецепт святкової паски. І нарешті їй вдалося віднайти форму ідеальної випічки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео зірки на YouTube.

Які секрети використовує Оля Полякова під час приготування пасок

Звісно, починає співачка з опари. Для цього вона бере молоко, яке необхідно обережно змішати дріжджами та додати у суміш борошно.

Лайфхак Полякової Полягає у тому, що чим вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска.

"Дуже люблю пекти паски, тому що це творчий процес. Обожнюю сімейні традиції, пекти паски, тому що це надає сенс життю. Ти наче дотичний до народження чогось. Були просто яйця та молоко, а потім виходить така найкраща паска. Цей рецепт я розробляла 10 років поспіль, і тепер дарую його вам. Це буде найсмачніша паска, яку ви коли-небудь куштували", - говорить артистка.

Оля Полякова ділиться рецептом ідеальної паски (скриншоти)

Полякова розповіла, що останніми роками випікає паски у паперових формочках, тоді смаколики довше залишаються м'якими. Також Оля викладає тісто в форми кульками.

Ще одним секретом співачки є те, що вона прикрашає ще гарячі паски, за її словами, таким чином глазур тримається краще. А всі деталі можна побачити у детальному відео артистки.

Які продукти використовує Полякова для приготування пасок

Для опари:

300 мл молока;

300 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

75 г живих дріжджів;

1 ч.л. цукру.

Оля Полякова демоснтрує, як готує паску (скриншоти)

Для тіста:

18 яєць: 18 жовтків, 9 білків;

550 г цукру;

1 кг 200 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

400 г вершкового масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинів;

сік 2 апельсинів;

ваніль;

5-7 г солі;

родзинки, замочені у коньяку або у воді.

Для глазурі: