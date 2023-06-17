"Это не церкви решать". ЛГБТ-военный жестко прошелся по священникам

Известно, что церковь и религия не одобряют однополые отношения. Каждая организация приводит на это свои аргументы, но все выводы сходятся к тому, что нетрадиционная ориентация против Бога. Из-за такой категоричности ЛГБТ-сообщество имеет неоднозначное отношение к институту церкви.

"Церковь - это бизнес"

Военный убежден, что церковь должна быть и оставаться в государстве, чтобы людям было, во что верить. Однако в то же время она не должна вмешиваться в личную жизнь граждан.

Аарон также добавляет, что церковь как учреждение значительно изменилась сегодня.

"Церковь, на мой взгляд, не такая, как была раньше. Это сейчас бизнес, не платящий налоги, не развивающий экономику. Поэтому прислушиваться к тем, кто никак не развивает экономику страны, это уже такой вопрос. Хотя предпринимательскую деятельность они ведут ", - отмечает он.

Поэтому военный ставит под сомнение мнение учреждения, которое "никак не поддерживает страну, а наоборот возвращает в Средневековье".

Церковь против однополых браков

Некоторые религиозные ресурсы пишут о том, что принятие однополых браков снизит рождаемость в Украине. Однако, отмечает ЛГБТ-военный, этот показатель снижается из-за других, более значимых факторов.

"Это и экономические факторы, и материальные возможности, физические. Женщина может не хотеть или не рожать, то это и так является фактором снижения рождаемости. Сейчас есть главный фактор - война. Каждый день многие люди умирают, и не важно, какого возраста. Если умирает ребенок, неважно, какого пола, от этого ребенка дальше не будет рождаемости", - объясняет он.

В то же время, Аарон убежден, что вместо обеспокоенности церкви могут способствовать повышению уровня рождаемости.

"Если религиозные организации так переживают за рождаемость, пусть помогают женщинам, которые не могут родить. Пусть оплачивают операции для того, чтобы женщина смогла родить. Что церковь сделала для женщины такого важного как для матери, чтобы заявлять, что рождаемость падает? Каждый должен заниматься своим делом", - сказал ЛГБТ-представитель.