Это не только генетика. От чего у вас может увеличиться количество седых волос
Седые волосы на голове могут смущать многих из нас. Как от них избавиться, или хотя бы замедлить появление новых седых волос?
Какой продукт надо добавить в рацион, чтобы седые волосы не так беспокоили, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что влияет на появление седых волос?
По словам парикмахера Стефана Кларка из Лондона, можно замедлить появление седых прядей. Хотя поседение является естественной частью старения, генетика не единственный фактор, влияющий на то, как быстро вы седеете.
Питание также играет огромную роль в появлении седых волос, особенно если в нем не хватает основных питательных веществ.
"Если поседение связано с дефицитом, например, низким содержанием витамина B12, корректировка этого может иногда замедлить процесс", - сказал Стефан.
Богатая питательными веществами диета не вернет утраченный пигмент, но может помочь сохранить общее здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение.
Продукты, богатые витамином B12
- Мясо
- Рыба
- Молоко
- Творог
- Яйца
Пожилые люди подвергаются риску развития пернициозной анемии, которая является "самой частой причиной дефицита витамина B12 в Великобритании".
Аутоиммунное состояние атакует клетки в желудке, что означает, что жизненно важный белок, называемый внутренним фактором, не вырабатывается. Внутренние факторы необходимы для связывания с витамином В12, чтобы он эффективно всасывался в кишечнике. Без внутреннего фактора, сколько бы витамина B12 вы ни съели, кишечник не усвоит этот витамин.
По словам парикмахера, стресс также очень влияет на поседение волос.
"Стресс является большой проблемой - он может истощить стволовые клетки в волосяных фолликулах, ускорив потерю пигмента", - сказал эксперт.
Как только волосяной фолликул прекращает вырабатывать меланин, это, как правило, необратимо. Но питание, богатое питательными веществами, может помочь сохранить общее здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение.
Штефан советует избегать продуктов с высокой степенью обработки, чрезмерного количества сахара и алкоголя, поскольку они могут способствовать окислительному стрессу, который ускоряет старение, включая поседение волос.
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