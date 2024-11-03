Дефицит этих двух витаминов приводит к появлению седых волос

Седые волосы могут появляться из-за дефицита двух важных витаминов. Врач также рассказал, можно ли вырывать такие волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского доктора медицинских наук Джо Виттингтона.

Причины ранней седины

По словам врача, если вы седеете в возрасте 20 или 30 лет, то возможно это происходит из-за дефицита определенных витаминов в организме.

Речь идет о дефиците витаминов B12 и D. Поэтому следует обязательно проверять свой уровень и при необходимости принимайте добавки.

Доктор Джо сказал, что хронический стресс также может быть причиной преждевременного поседения. Также солнце может повредить пигмент в волосах, поэтому летом важно носить шляпу или использовать другие средства защиты волос от УФ-лучей.

Окислительный стресс возникает, как правило, из-за плохого питания и старения со временем. Поэтому важно соблюдать диету, богатую антиоксидантами, особенно витамином С и Е.

Седые волосы также появляются при:

наследственной склонности

возрастных изменениях в организме (с возрастом выработка меланина уменьшается, 74% людей от 45 до 65 лет имеют седину)

куренные

применении препаратов, подавляющих выработку меланина

Можно ли вырывать седые волосы

Многие пытаются вырывать седые волосы, ведь думают, что это решит проблему.

Однако такого делать нельзя. При вырывании происходит повреждение фолликула (волосяного корня), а это нарушает структуру новых волос. Кроме того, на месте вырванных волос образуется своего рода рана, куда может попасть инфекция. Это может привести к дерматологическим заболеваниям кожи головы.

Важно знать, если вырвать седой волос, на его месте вырастет новый, тоже седой. Но если седых волос мало, их можно аккуратно срезать возле корня. Это быстро и эффективно поможет устранить эстетический дефект.

Седина у женщин может появиться при регулярном применении средств для укладки локонов, наносящих волосам термические повреждения.

Натуральный цвет поседевших волос восстановить невозможно. На месте седых волос всегда вырастает другой седой волос.