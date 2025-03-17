Це не тільки генетика. Від чого у вас може збільшитися кількість сивого волосся

Сиве волосся на голові може бентежити багатьох з нас. Як його позбутися, чи хоча б уповільнити появу нового сивого волосся?

Який продукт треба додати в раціон, щоб сиве волосся не так непокоїло, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що впливає на появу сивого волосся?

За словами перукаря Стефана Кларка з Лондону, можна уповільнити появу сивих пасом. Хоча посивіння є природною частиною старіння, генетика не єдиний фактор, що впливає на те, як швидко ви сивієте.

Харчування також відіграє величезну роль у розвитку сивого волосся, особливо якщо в ньому не вистачає основних поживних речовин.

"Якщо посивіння пов’язане з дефіцитом, наприклад, низьким вмістом вітаміну B12, коригування цього може іноді уповільнити процес", - сказав Стефан.

Багата поживними речовинами дієта не поверне втрачений пігмент, але може допомогти зберегти загальне здоров’я волосся та сповільнити подальше посивіння.

Продукти, багаті вітаміном B12

М'ясо

Риба

Молоко

Сир

Яйця

Люди похилого віку піддаються ризику розвитку перніціозної анемії, яка є "найчастішою причиною дефіциту вітаміну B12 у Великобританії".

Аутоімунний стан атакує клітини в шлунку, що означає, що життєво важливий білок, який називається внутрішнім фактором, не виробляється. Внутрішні фактори необхідні для зв’язування з вітаміном В12, щоб він ефективно всмоктувався в кишечнику. Без внутрішнього фактора, скільки б вітаміну B12 ви не з’їли, кишечник не засвоїть цей вітамін.

За словами перукаря, стрес також дуже впливає на посивіння.

"Стрес є великою проблемою - він може виснажити стовбурові клітини у волосяних фолікулах, прискоривши втрату пігменту", - сказав експерт.

Як тільки волосяний фолікул припиняє виробляти меланін, це, як правило, необоротно. Але харчування, багате поживними речовинами, може допомогти зберегти загальне здоров’я волосся та уповільнити подальше посивіння.

Штефан радить уникати продуктів із високим ступенем обробки, надмірної кількості цукру та алкоголю, оскільки вони можуть сприяти окислювальному стресу, який прискорює старіння, включаючи посивіння волосся.

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