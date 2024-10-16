"Это о славе и хайпе": Тарас Тополя высказался о шоу "Холостяк" с Тереном

По мнению Тополи, "Холостяк" - это фейк и просто шоу. Там все только по сценарию, считает артист.

"Для меня подобные шоу типа "Холостяков" - это фейчина. В конце концов это просто шоу. Я же знаю, как это работает. Там пишутся сценарии в тупую", - сказал певец.

У Тараса есть сомнения в искренности девушек, которые в новом сезоне пришли бороться за сердце главного героя, ветерана войны Александра "Терена" Будько.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ведущая Шаманская также ставит под сомнение подлинность намерений участниц.

Она уверена: те, кто принял участие в проекте, имеют целью пропиарить себя.

"Вот... поэтому это больше видимо о славе и хайпе, о какой-то медийности, узнаваемости. Хотя цель хорошая, молодцы. Команда "Холостяка" понимают контекст", - согласился с мнением Шаманской Тополя.

В этот момент добавила, что создатели проекта могут даже использовать тяжелую судьбу главного героя, манипулируют его историей и влияют ею на людей.

"Я этого не говорил", - отреагировал музыкант.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Главным героем шоу "Холостяк" 2024 стал Александр "Терен" Будько, ветеран российско-украинской войны. Он потерял обе ноги в результате боевых действий, однако не сдался и продлил активную жизнь.

Александр является автором книги "Історія впертого чоловіка" и ведет проект на YouTube, направленный на поддержку людей с инвалидностью.

На шоу он стремится обрести настоящую любовь и верит, что телепроект может стать для него шансом построить семью. Александр ищет прогрессивную и украиноязычную девушку с чувством юмора, которая готова к переменам как в себе, так и в обществе.

Александр Терен Будько и Григорий Решетник (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)