"Це про славу і хайп": Тарас Тополя висловився про шоу "Холостяк" з Тереном

На думку Тополі, "Холостяк" - це фейк і просто шоу. Там все лише за сценарієм, вважає артист.

"Для мене подібні шоу типу "Холостяків" - це фейчина. У кінці кінців це просто шоу. Я ж знаю, як це працює. Там пишуться сценарії втупу", - сказав співак.

У Тараса є сумніви щодо щирості дівчат, які у новому сезоні прийшли боротися за серце головного героя, ветерана війни Олександра "Терена" Будько.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ведуча Шаманська також ставить під сумнів справжність намірів учасниць.

Вона впевнена: ті, хто взяв участь у проєкті, мають на меті пропіарити себе.

"От… тому це більше мабуть про славу і хайп, про якусь медійність, впізнаваність. Хоча мета хороша, молодці. Команда "Холостяка" розуміють контекст", - погодився з думкою Шаманської Тополя.

У цей момент додала, що творці проєкту можуть навіть використовувати важку долю головного героя, маніпулюють його історією та впливають нею на людей.

"Я цього не казав", - відреагував музикант.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Головним героєм шоу "Холостяк" 2024 року став Олександр "Терен" Будько, ветеран російсько-української війни. Він втратив обидві ноги внаслідок бойових дій, проте не здався і продовжив активне життя.

Олександр є автором книги "Історія впертого чоловіка" і веде проєкт на YouTube, спрямований на підтримку людей з інвалідністю.

На шоу він прагне знайти справжнє кохання і вірить, що телепроєкт може стати для нього шансом побудувати сім'ю. Олександр шукає прогресивну та україномовну дівчину з почуттям гумору, яка готова до змін як у собі, так і в суспільстві.

Олександр Терен Будько і Григорій Решетник (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)