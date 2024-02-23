"Это шантаж": адвокат рассказал, как ТЦК обманывает во время получения отсрочки

Во время войны право на отсрочку от службы имеют несколько категорий граждан. Но отсрочку от мобилизации не дают автоматически, для этого нужно самому собрать пакет документов и прийти в ТЦК лично. Адвокат рассказал, как ТЦК может обманывать при оформлении отсрочки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Пример ситуации

По словам адвоката, его клиент хотел оформить себе право на отсрочку в связи с инвалидностью супруги, ст. 23 ЗУ "О мобилизации" это разрешает.

Прибыл в ТЦК, предоставил документы и заполнил бланк заявления на отсрочку, предоставленный работниками.

"Вроде бы бланк как бланк, но без двух сверхважных деталей, которые не только влияют на суть и содержание, они просто делают невозможными все потуги доказать справедливость ваших утверждений", - говорится в сообщении.

Заявление было зарегистрировано легко, что уже должно насторожить, говорит адвокат. Далее выписали направление на ВВК.

"Кто уже был в ТЦК - понимает о чем речь, ведь ваш вариант заявления категорически отказываются регистрировать, приходится спорить, звонить по телефону на горячую линию МО или выходить из помещения и отправлять почтой. А здесь так легко регистрируют их образец заявления", - отметил адвокат.

После прохождения ВЛК перед мужчиной положили бумажку с отсрочкой на три месяца и предложили два варианта: "плохой и еще худший".

В частности, берешь бумажку и подписываешь повестку о мобилизации, по которой мужчина должен прибыть на следующий день после окончания срока действия отсрочки или отсрочку они вообще не дают.

Объясняют тем, что за 7 дней до истечения срока отсрочки вы должны представить аналогичный пакет документов, а повестка - их страховка.

Тогда мужчина выбрал худший вариант - это письмо с повесткой.

Что должно насторожить

Роман Симутин отметил, что в самом заявлении не указан перечень прилагаемых документов. Если вы откажетесь получать повестку, вам откажут в отсрочке при отсутствии какого-либо документа и попытаются вручить повестку.

Граждане, имеющие право на отсрочку, могут служить только добровольно.

Мужчины могут выбирать самый плохой вариант - забрать письмо, отсрочку и подписать повестку с обязательством прибыть указанного числа на мобилизацию, то есть на следующий день после окончания отсрочки.

Важно, что подпись на мобилизационном распоряжении означает, что вы добровольно согласились.

"И вся судебная практика так и трактует: подпись свидетельствует о добровольности личности проходить службу, если он не заявил обратное", - отметил специалист.

Что делать

Адвокат отметил, что из этой ситуации выход есть.

Вы должны объяснить, что не отказываетесь повторно явиться в ТЦК, но только при вручении повестки об обновлении учетных данных.

Это логично, если вы хотите продлить отсрочку и законно с точки зрения ТЦК убедиться в наличии оснований для последующей отсрочки.

"Выписка же повестки на отправку вместо письма об отсрочке - это шантаж".

Симутин советует не подписывать такие документы и сообщать о подобных фактах на горячую линию МО.