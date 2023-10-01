Это мошенничество! Во Львове продают квартиры из студенческого общежития, которое сейчас на реконструкции

Дешевые смарт-квартиры в аренду и на выкуп

На многих платформах по продаже и аренде жилья, а также на страницах в социальных сетях появились объявления об удобных апартаментах в пространстве Golden Space по улице Золотой.

Однокомнатные квартиры в этом доме предлагают по цене от 32 до 39 тысяч долларов. Это маленькие смарт-квартирки с площадью 25-31 кв. метр.

Но оказалось, что это банальное мошенничество, потому что по адресу Золотая, 10, фигурирующего во всех объявлениях, находится общежитие Львовского кооперативного профессионального колледжа экономики и права.

Объявления о квартирах в общежитии (скриншоты)

Более того, на некоторых сайтах к объявлению прикреплена карта, на которой этот чудо-дом обозначен не как новое Апарт-пространство Golden Space, а именно как общежитие.

Общежитие указано на карте (скриншот)

Кроме того, следует отметить, что застройщиком/девелопером указан ГК Premium Space

Что пишут об этом доме (скриншот)

Как студенческое общежитие стало новостройкой

В департаменте градостроительства Львовского городского Совета рассказали, что в конце июля колледж, к которому относится это общежитие, обратился в городскую инспекцию Госархстройконтроля с просьбой о разрешении на реконструкцию общежития.

"Инспекция разрешение предоставила. По выданному документу заказчик строительства имел право провести реконструкцию общежития, не меняя его внешней конфигурации и функционального назначения", - рассказали в департаменте градостроительства ЛГС.

Они добавили, что в это время на сайтах появилась информация о продаже домов по этому же адресу.

И в объявлениях студенческое общежитие на Золотой, 10, удивительным образом превратилось в апарт-пространство Golden Space. Однокомнатные квартиры из которого уже начали продавать - по 47-57 тысяч гривен за 1 кв. метр.

Как сейчас выглядит здание на Золотой, 10 (фото: ЛГС)

"Это незаконно. Наша инспекция уже направила письмо в областную прокуратуру. Мы обращаемся к стражам порядка, чтобы те должным образом отреагировали на указанные факты. Эта мошенническая схема должна быть немедленно остановлена", - говорит руководитель городской инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Тарас Павлишин.

А граждан призывают воздержаться от покупки жилья в этом комплексе по адресу ул. Золотая, 10