Шуляк рассказала, на какие компенсации не стоит рассчитывать в рамках "єВідновлення"

Претендовать на компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье может каждый украинец, но в применении жилищного сертификата "єВідновлення" есть определенные нюансы, которые следует учесть. В частности, в рамках программы не удастся получить компенсацию за уничтоженную мебель, технику, ремонты и т.д. Не возместят также стоимость автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"У государства просто нет таких средств. Поэтому сейчас все наши усилия направлены на решение наибольшей проблемы - обеспечение граждан жильем, которого их лишила война. Мы за то, чтобы люди возвращались в Украину, покупали здесь жилье, развивали нашу экономику. Именно такой механизм, считаем, этому будет способствовать", - подчеркнула она.

Кроме этого следует помнить, что жилье, которое человек получит, обменив на жилищный сертификат, в течение 5 лет после этого нельзя продавать. Еще один важный нюанс - купить можно далеко не любой стоимости жилье.

К примеру, если человеку выделено 2 млн компенсации, а он хочет купить квартиру за 2,1 млн грн, то он всегда может приложить свои средства и получить желаемое, отметила Елена Шуляк. И наоборот - если стоимость приобретенной квартиры меньше, чем предусмотрено сертификатом, неиспользованная сумма вернется государству.

Что касается самих сертификатов, то Шуляк пояснила, что он предусматривает предоставление фиксированной суммы, которая всегда высчитывается отдельно для каждого уничтоженного объекта.

"Кабмин определил, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Украине 36 422 грн. Эта величина корректируется региональным коэффициентом, ведь квартира в Бахмуте и Ирпене имеет разные стоимости. Учитывается также количество комнат, поскольку квадратный метр в однокомнатной квартире всегда дороже, чем в три - или четырехкомнатный. А также принимается во внимание дата строительства дома. Все это умножается на площадь разрушенного жилья", - отметила Шуляк.

Есть нюанс и с компенсациями за разрушенные частные дома. В частности, если у человека разрушен дом, а не квартира, он может выбрать одну из двух опций. Первая - получить жилищный сертификат и приобрести вместо дома квартиру. Вторая - получить на спецсчет деньги и построить новый дом. Впрочем, только на том самом участке, на котором был разрушен его бывший дом.