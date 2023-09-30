Цены снова растут. Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и чего ждать зимой

Осенью цены на аренду жилья в Киеве выросли как минимум на 10%. Риелторы ожидают подорожания и дальше. Впрочем, многое будет зависеть от того, будут ли осенью и зимой массированные обстрелы энергоинфраструктуры. Блэкауты могут затормозить рост цен, но ненадолго.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве сейчас, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на статистику сайтов по продаже недвижимости и комментарий профильного специалиста по подбору жилья в аренду.

Как выросли цены на квартиры осенью

По сравнению с июлем цена на аренду однокомнатных квартир в конце сентября выросла на 10%. Двухкомнатные тоже подорожали на 10%. Традиционно трехкомнатные квартиры сдать сложнее, и в этом сегменте цены выросли несколько меньше – на 5%, говорится в статистике сайта m2bomber.com.

Теперь цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 10 тысяч гривен. Двухкомнатные можно снять за цену от 14 тысяч, трехкомнатное жилье – от 15 тысяч гривен и выше.

В целом, рынок недвижимости сейчас очень зависит от частоты обстрелов. Но есть необходимость снять квартиру, люди это все равно будут делать, несмотря на то, что ситуация остается опасной, говорят риелторы. Рынок аренды сейчас гораздо живее, чем купля-продажа. Большие покупки люди откладывают до лучших времен, но вопрос с жильем многим все же нужно решать.

Почему дорожает аренда квартир: объяснение эксперта

Ближе к осени и осенью обычно квартиры в аренду повышаются в цене – это нормальное явление было и до вторжения РФ. Связано оно в большинстве с обычным сезонным ростом спроса на жилье.

Это касается в основном аренды, но и продаж тоже. Правда, говорить о стабильных закономерностях в период постоянных ракетных ударов врага сложно, говорит в комментарии РБК-Украина риэлтор Татьяна Клименко.

Фото: Рынок аренды квартир в Киеве развивается активнее. чем купля-продажа (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Цены на аренду однозначно растут. Спрос тоже однозначно растет. Но он все равно еще не достиг уровня, который был до 24 февраля прошлого года", – констатирует собеседница.

Татьяна Клименко также ожидает, что цены на аренду поднимутся и позже. Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью в городе и стране.

"Интерес к аренде сейчас напрямую очень зависит от обстрелов, прилетов. Как только случается очередной обстрел, можно сразу говорить, что какое-то из запланированных соглашений отменится. С другой стороны, все равно в Киев приезжают студенты, переселенцы. за границу. И спрос на квартиры в любом случае будет расти", – говорит она.

По ее словам, сейчас трудно спрогнозировать, как идут продажи и аренда зимой и, тем более, осенью.

"Если осенью и зимой обстрелы продолжатся и спрос на жилье упадет, на рынке возникнет много различных предложений жилья, и цена быстро расти не будет", – продолжает Татьяна Клименко.

За время войны требования украинцев к жилью значительно изменились, говорит эксперт. Роскошные квартиры с панорамными видами уже практически никто не покупает, а больше всего сейчас спрашивают простое уютное жилье. Сейчас по-прежнему мало кто хочет арендовать и покупать квартиры с "советским" ремонтом и коврами. Но и жильем премиум-сегмента уже почти не интересуется.

Фото: Стоимость аренды квартир в столице осенью выросла минимум на 10% (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Раньше клиентов заинтересовывали панорамными видами, верхними этажами. Сейчас такая стратегия уже не работает. Панорамы будет мало кого интересовать, если при отключении света придется подниматься на 15 этаж. Также сейчас часто спрашивают смарт-квартиры. Чтобы было аккуратно, чисто, с хорошим, но не очень дорогим ремонтом. Хорошо, если квартира будет первой сдачи, сразу после ремонта", – делится наблюдениями специалист.

Средние цены на аренду квартир в Киеве

По данным m2bomber.com, усредненные цены за аренду жилья в разных районах города сейчас таковы: