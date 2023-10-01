Це шахрайство! У Львові продають квартири зі студентського гуртожитку, який зараз на реконструкції

Дешеві смарт-квартири в оренду та на викуп

На багатьох платформах по продажу та оренді житла, а також на сторінках у соціальних мережах з'явилися оголошення про зручні апартаменти у просторі Golden Space по вулиці Золотій.

Однокімнатні квартири у цьому будинку пропонують за ціною від 32 до 39 тисяч доларів. Це невеличкі смарт-квартирки з площею 25-31 кв. метр.

Але виявилося, що це банальне шахрайство, бо за адресою Золота, 10, який фігурує у всіх оголошеннях, знаходиться гуртожиток Львівського кооперативного фахового коледжу економіки та права.

Оголошення про квартири у гуртожитку (скріншоти)

Ба, більше - на деяких сайтах до оголошення прикріплена карта, на якій цей диво-будинок позначений не як новий Апарт-простір Golden Space, а саме як гуртожиток.

Гуртожиток зазначений на карті (скріншот)

Крім того, варто зазначити, що забудовником/девелопером вказаний ГК Premium Space

Що пишуть про цей будинок (скріншот)

Як студентський гуртожиток став новобудовою

У департаменті містобудування Львівської міської Ради розповіли, що наприкінці липня коледж, до якого належить цей гуртожиток, звернувся до міської інспекції Держархбудконтролю з проханням про дозвіл на реконструкцію гуртожитку.

"Інспекція дозвіл надала. За виданим документом замовник будівництва мав право провести реконструкцію гуртожитку, не змінюючи його зовнішньої конфігурації та функціонального призначення", - розповіли у департаменті містобудування ЛМР.

Вони додали, що тим часом на сайтах з'явилася інформація про продаж будинків за цією ж адресою.

І в оголошеннях студентський гуртожиток на Золотій, 10, дивним чином перетворився на апарт-простір Golden Space. Однокімнатні квартири з якого вже почали продавати - по 47-57 тисяч гривень за 1 кв. метр.

Як зараз виглядає будова на Золотій, 10 (фото: ЛМР)

"Це незаконно. Наша інспекція вже скерувала листа в обласну прокуратуру. Ми звертаємося до правоохоронців, аби ті належним чином відреагували на вказані факти. Ця шахрайська схема повинна бути негайно зупинена", - говорить керівник міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Тарас Павлишин.

А от громадян закликають утриматися від купівлі житла у цьому комплексі за адресою вул. Золота, 10.