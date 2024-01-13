Это спасает жизнь. Как правильно делать сердечно-легочную реанимацию: полезная инструкция
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - неотложная процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Она подразумевает непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, чтобы спасти жизнь.
При подготовке материала использовались источники: британское издание The Sun, материалы проекта "Надзвичайна ситуація".
Последовательность действий
Сердечно-легочная реанимация состоит из нажатий на грудную клетку и искусственного дыхания:
- осторожно приближайтесь к пострадавшему, убедитесь в отсутствии опасности для себя, потерпевшего или очевидцев, помните об опасности электричества, газа, дорожного движения, падающих камней
- проверьте реакцию потерпевшего. Громко спросите: "Что с вами?" и аккуратно встряхните его за плечи. Если потерпевший реагирует, оставьте его в том же положении. Попытайтесь выяснить причину произошедшего и вызвать помощь. Следите за состоянием пострадавшего!
- если потерпевший не реагирует, проверьте дыхание. Чтобы проверить дыхание, нужно высвободить проходимость дыхательных путей. У человека без сознания язык может западать назад и блокировать дыхательные пути. Проходимость дыхательных путей может быть обеспечена путем разгибания головы и подъема подбородка, подтягивающего язык вперед от задней стенки глотки.
Для оценки нормального дыхания у пострадавшего поддерживайте открытые дыхательные пути и наблюдайте за движениями грудной клетки. Делайте это примерно 10 секунд.
В первые минуты после развития остановки сердца у пострадавшего может быть поверхностное, нечастое, шумное дыхание.
Как правильно делать нажимы на грудную клетку
- Встаньте на колени со стороны пострадавшего.
- Положите основание ладони одной руки на центр грудной клетки пострадавшего.
- Положите основание второй руки поверх первой и соедините пальцы в замок. Убедитесь, что не давите на ребра.
- Держите руки прямо.
- Разместитесь вертикально над грудной клеткой пострадавшего и жмите на грудину как минимум на глубину пять сантиметров, но не более шести. После каждой компрессии избавляйте грудину от давления, но не отрывайте руки от грудной клетки.
- Сделайте 30 компрессий.
- Делайте компрессии с частотой 100-120/мин.
Как делать компрессию грудной клетки (фото: ns-plus.com.ua)
Как сделать искусственное дыхание
После 30 компрессий начните искусственное дыхание. Для этого снова откройте дыхательные пути.
- Указательным и большим пальцем руки зажмите нос пострадавшего.
- Разрешите роту быть открытым, но подбородок поддерживайте.
- Сделайте нормальный вдох и обхватите вашими губами губы пострадавшего так, чтобы это было герметично.
- Сделайте искусственный вдох, глядя, поднимается ли грудная клетка пострадавшего. Вдох продолжительностью 1 секунда.
- Поддерживайте разгибание головы и подъем подбородка. Наблюдайте, как грудная клетка опускается.
- Сделайте еще один нормальный вдох и искусственный выдох.
- Не прерывайте компрессии грудной клетки более 10 секунд для проведения искусственных вдохов.
- Далее срочно верните свои руки на грудину в правильное положение и делайте снова 30 компрессий.
- Продолжайте компрессию и искусственное дыхание в соотношении 30:2.
Если пострадавший чужой для вас человек, а у вас нет маски-клапана для безопасных вдохов, вы можете не делать искусственное дыхание. Проводите только компрессии на грудину с частотой 100-120.
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