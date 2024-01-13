Это спасает жизнь. Как правильно делать сердечно-легочную реанимацию: полезная инструкция

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - неотложная процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Она подразумевает непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, чтобы спасти жизнь.

Последовательность действий

Сердечно-легочная реанимация состоит из нажатий на грудную клетку и искусственного дыхания:

осторожно приближайтесь к пострадавшему, убедитесь в отсутствии опасности для себя, потерпевшего или очевидцев, помните об опасности электричества, газа, дорожного движения, падающих камней

проверьте реакцию потерпевшего. Громко спросите: "Что с вами?" и аккуратно встряхните его за плечи. Если потерпевший реагирует, оставьте его в том же положении. Попытайтесь выяснить причину произошедшего и вызвать помощь. Следите за состоянием пострадавшего!

если потерпевший не реагирует, проверьте дыхание. Чтобы проверить дыхание, нужно высвободить проходимость дыхательных путей. У человека без сознания язык может западать назад и блокировать дыхательные пути. Проходимость дыхательных путей может быть обеспечена путем разгибания головы и подъема подбородка, подтягивающего язык вперед от задней стенки глотки.

Для оценки нормального дыхания у пострадавшего поддерживайте открытые дыхательные пути и наблюдайте за движениями грудной клетки. Делайте это примерно 10 секунд.

В первые минуты после развития остановки сердца у пострадавшего может быть поверхностное, нечастое, шумное дыхание.

Как правильно делать нажимы на грудную клетку

Встаньте на колени со стороны пострадавшего. Положите основание ладони одной руки на центр грудной клетки пострадавшего. Положите основание второй руки поверх первой и соедините пальцы в замок. Убедитесь, что не давите на ребра. Держите руки прямо. Разместитесь вертикально над грудной клеткой пострадавшего и жмите на грудину как минимум на глубину пять сантиметров, но не более шести. После каждой компрессии избавляйте грудину от давления, но не отрывайте руки от грудной клетки. Сделайте 30 компрессий. Делайте компрессии с частотой 100-120/мин.

Как делать компрессию грудной клетки (фото: ns-plus.com.ua)

Как сделать искусственное дыхание

После 30 компрессий начните искусственное дыхание. Для этого снова откройте дыхательные пути.

Указательным и большим пальцем руки зажмите нос пострадавшего. Разрешите роту быть открытым, но подбородок поддерживайте. Сделайте нормальный вдох и обхватите вашими губами губы пострадавшего так, чтобы это было герметично. Сделайте искусственный вдох, глядя, поднимается ли грудная клетка пострадавшего. Вдох продолжительностью 1 секунда. Поддерживайте разгибание головы и подъем подбородка. Наблюдайте, как грудная клетка опускается. Сделайте еще один нормальный вдох и искусственный выдох. Не прерывайте компрессии грудной клетки более 10 секунд для проведения искусственных вдохов. Далее срочно верните свои руки на грудину в правильное положение и делайте снова 30 компрессий. Продолжайте компрессию и искусственное дыхание в соотношении 30:2.

Если пострадавший чужой для вас человек, а у вас нет маски-клапана для безопасных вдохов, вы можете не делать искусственное дыхание. Проводите только компрессии на грудину с частотой 100-120.