Це рятує життя. Як правильно робити серцево-легеневу реанімацію: корисна інструкція
Серцево-легенева реанімація (СЛР) - невідкладна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Вона передбачає непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легенів.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію, щоб врятувати життя.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: британське видання The Sun, матеріали проєкту "Надзвичайна ситуація".
Послідовність дій
Серцево-легенева реанімація складається з натиснень на грудну клітку та штучного дихання:
- обережно наближайтеся до потерпілого, переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, потерпілого чи очевидців, пам'ятайте про небезпеку електрики, газу, дорожнього руху, каменів, що падають
- перевірте реакцію потерпілого. Голосно запитайте: "Що з вами?" та акуратно струсніть його за плечі. Якщо потерпілий реагує, залиште його у тому ж положенні. Спробуйте з'ясувати причину того, що сталося, і викликати допомогу. Стежте за станом постраждалого!
- якщо потерпілий не реагує, перевірте дихання. Щоб перевірити дихання, потрібно звільнити прохідність дихальних шляхів. У людини без свідомості язик може западати назад і блокувати дихальні шляхи. Прохідність дихальних шляхів може бути забезпечена шляхом розгинання голови й підйому підборіддя, що підтягує язик вперед від задньої стінки глотки.
Для оцінки нормального дихання у потерпілого підтримуйте дихальні шляхи відкритими й спостерігайте за рухами грудної клітки. Робіть це приблизно 10 секунд.
У перші хвилини після розвитку зупинки серця у постраждалого може бути поверхневе, нечасте, шумне дихання.
Як правильно робити натиски на грудну клітину
- Встаньте на коліна збоку постраждалого.
- Покладіть основу долоні одної руки на центр грудної клітки постраждалого
- Покладіть основу другої руки поверх першої й з'єднайте пальці в замок. Переконайтеся, що не тиснете на ребра.
- Тримайте руки прямо.
- Розмістіться вертикально над грудною кліткою постраждалого і тисніть на грудину як мінімум на глибину п'ять сантиметрів, але не більш ніж шість. Після кожної компресії звільняйте грудину від тиску, але не відривайте руки від грудної клітки.
- Зробіть 30 компресій.
- Робіть компресії з частотою 100-120/хв.
Як робити компресію грудної клітини (фото: ns-plus.com.ua)
Як зробити штучне дихання
Після 30 компресій розпочніть штучне дихання. Для цього знову відкрийте дихальні шляхи.
- Вказівним і великим пальцем руки затисніть ніс постраждалого.
- Дозвольте роту бути відкритим, але підборіддя підтримуйте.
- Зробіть нормальний вдих і обхопіть вашими губами губи постраждалого, так, щоб це було герметично.
- Зробіть штучний вдих, дивлячись, чи піднімається грудна клітка постраждалого. Вдих тривалістю 1 секунда.
- Підтримуйте розгинання голови й підйом підборіддя. Спостерігайте, як грудна клітка опускається.
- Зробіть ще один нормальний вдих і штучний видих.
- Не переривайте компресії грудної клітки більш як на 10 секунд для проведення штучних вдихів.
- Далі терміново поверніть свої руки на грудину в правильне положення і робіть знову 30 компресій.
- Продовжуйте компресії та штучне дихання у співвідношенні 30:2.
Якщо постраждалий чужа для вас людина, а ви не маєте маски-клапана для безпечних вдихів, ви можете не робити штучне дихання. Проводьте лише компресії на грудину з частотою 100-120.
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