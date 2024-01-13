Це рятує життя. Як правильно робити серцево-легеневу реанімацію: корисна інструкція

Серцево-легенева реанімація (СЛР) - невідкладна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Вона передбачає непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легенів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: британське видання The Sun, матеріали проєкту "Надзвичайна ситуація".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно робити серцево-легеневу реанімацію, щоб врятувати життя.

Послідовність дій

Серцево-легенева реанімація складається з натиснень на грудну клітку та штучного дихання:

обережно наближайтеся до потерпілого, переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, потерпілого чи очевидців, пам'ятайте про небезпеку електрики, газу, дорожнього руху, каменів, що падають

перевірте реакцію потерпілого. Голосно запитайте: "Що з вами?" та акуратно струсніть його за плечі. Якщо потерпілий реагує, залиште його у тому ж положенні. Спробуйте з'ясувати причину того, що сталося, і викликати допомогу. Стежте за станом постраждалого!

якщо потерпілий не реагує, перевірте дихання. Щоб перевірити дихання, потрібно звільнити прохідність дихальних шляхів. У людини без свідомості язик може западати назад і блокувати дихальні шляхи. Прохідність дихальних шляхів може бути забезпечена шляхом розгинання голови й підйому підборіддя, що підтягує язик вперед від задньої стінки глотки.

Для оцінки нормального дихання у потерпілого підтримуйте дихальні шляхи відкритими й спостерігайте за рухами грудної клітки. Робіть це приблизно 10 секунд.

У перші хвилини після розвитку зупинки серця у постраждалого може бути поверхневе, нечасте, шумне дихання.

Як правильно робити натиски на грудну клітину

Встаньте на коліна збоку постраждалого. Покладіть основу долоні одної руки на центр грудної клітки постраждалого Покладіть основу другої руки поверх першої й з'єднайте пальці в замок. Переконайтеся, що не тиснете на ребра. Тримайте руки прямо. Розмістіться вертикально над грудною кліткою постраждалого і тисніть на грудину як мінімум на глибину п'ять сантиметрів, але не більш ніж шість. Після кожної компресії звільняйте грудину від тиску, але не відривайте руки від грудної клітки. Зробіть 30 компресій. Робіть компресії з частотою 100-120/хв.

Як робити компресію грудної клітини (фото: ns-plus.com.ua)

Як зробити штучне дихання

Після 30 компресій розпочніть штучне дихання. Для цього знову відкрийте дихальні шляхи.

Вказівним і великим пальцем руки затисніть ніс постраждалого. Дозвольте роту бути відкритим, але підборіддя підтримуйте. Зробіть нормальний вдих і обхопіть вашими губами губи постраждалого, так, щоб це було герметично. Зробіть штучний вдих, дивлячись, чи піднімається грудна клітка постраждалого. Вдих тривалістю 1 секунда. Підтримуйте розгинання голови й підйом підборіддя. Спостерігайте, як грудна клітка опускається. Зробіть ще один нормальний вдих і штучний видих. Не переривайте компресії грудної клітки більш як на 10 секунд для проведення штучних вдихів. Далі терміново поверніть свої руки на грудину в правильне положення і робіть знову 30 компресій. Продовжуйте компресії та штучне дихання у співвідношенні 30:2.

Якщо постраждалий чужа для вас людина, а ви не маєте маски-клапана для безпечних вдихів, ви можете не робити штучне дихання. Проводьте лише компресії на грудину з частотою 100-120.