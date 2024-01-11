В Украине будут по-новому маркировать пачки сигарет: вот что теперь будет изображено (фото)

В Украине с 11 января 2024 года изменятся нормы по маркировке пачек табачных изделий. Теперь производители должны размещать на упаковках с сигаретами обновленные графические изображения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что будет изображено

Такие изменения - это важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, которая предусматривает комплекс мер по защите населения от ущерба табачных изделий и электронных сигарет.

На упаковках с сигаретами будут размещены обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки и QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от курения "Я кидаю курити".

Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций).

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ), это третья причина смертности в мире.

Также идет системная межсеторальная работа для подростков для создания современных сервисов поддержки для борьбы с зависимостью. Одним из аспектов является маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия.

Какая смертность от курения

В Украине курение забирает в среднем 130 000 жизней в год. Табакокурение повышает риск инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда, и примерно в 5 раз - внезапной смерти.

Сигаретная упаковка - важный канал коммуникации с потребителями табака. Из-за привлекательного дизайна производители пытаются привлечь в ряды курильщиков новых потребителей.

93% нынешних курильщиков замечают медицинские предупреждения на пачках сигарет, а 54% уже курильщиков задумывались из-за них о прекращении курения.

"Человек, который за день выкуривает пачку сигарет, увидит предупреждение о вреде курения каждый раз, когда берет пачку - это не менее 20 раз в день и 7000 раз в год. Реалистические изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут осознать проблему, принять решение бросить курить , - отмечает Наталья Гриб, и.о.руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья.

Также она добавила, что 27% населения Украины старше 18 лет - нынешние курильщики.

В Украине обновили правила маркировки пачек сигарет (фото: phc.org.ua)