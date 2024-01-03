Исследование показало, какая простая привычка втрое снижает риск сердечного приступа

Новое исследование показало, что ранний завтрак и отказ от позднего ужина снижают риск сердечного приступа и инсульта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online .

Какие результаты исследования

Ученые обнаружили, что французы, которые едят в 9 утра, имеют на 6% больше риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто завтракает в 8 утра. А ужин после 21:00 связан с 28% риском цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт, по сравнению с приемом пищи до 20:00, особенно у женщин.

Выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, также показывают, что большая продолжительность "ночной голодовки" - время между последним приемом пищи за день и первым приемом пищи на следующий день - была связана с пониженным риском инсульта.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт или инсульт являются основной причиной смерти в мире.

Ученые говорят, что ежедневный цикл потребления пищи, чередующийся с периодами голодания, синхронизирует периферические часы или циркадные ритмы различных органов тела, влияя на такие функции, как регуляция артериального давления. Сейчас хронопитание становится важной областью для понимания связи между временем еды, циркадными ритмами и здоровьем.

Исследовательская группа использовала данные более 103 000 французов (79% из которых были женщинами, средний возраст которых 42 года), чтобы изучить связь между моделями потребления пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Результаты показывают, что пропуск завтрака связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, каждый час промедления с приемом пищи увеличивает риски на 6%", - говорит доктор Бернард Сроур.

Также он отметил, что исследование следует провести и среди других категорий людей, чтобы подтвердить потенциальную роль времени приема пищи в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики предполагают, что привычка раньше завтракать и ужинать, делая продолжительнее ночное голодание, может помочь предотвратить риск развития болезней сердца и сосудов.