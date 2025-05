"Это не россиянин". MELOVIN объяснил свои высокие баллы для Tommy Cash на "Евровидении-2025"

"Объясняю. Во-первых, это самый прекрасный кейс из всех скандалов, которые я слышал о себе, заголовков, первых полос и все остальное. Это отличный кейс психологический, на тему искажения в обществе - когнитивного искажения, когда люди не читают, не проверяют информацию, доверяют заголовкам масс-медиа и на базе этого делают какие-то свои выводы", - отметил MÉLOVIN.

"На самом деле Томми Кэш не является пророссийским исполнителем. А СБУ так и не подтвердила его пересечение Крыма в том году. Нет этой информации вообще", - пояснил артист.

Он также отметил, что в его контракте с Суспільним не было запрета на публикацию оценок.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

"Короче, мне было разрешено опубликовать листочек. В моем контракте с Общественным это один из пунктов, который я могу объявить. Потому что запрета нет. Такой когда-то он был, наверное, у других членов жюри в прошлом году. У меня такого запрета нет. Поэтому от Общественного мне ничего не прилетело. Все было классно. Госпожа Скибинская не переживала так сильно, как могла бы, наверное", - сказал исполнитель.

MÉLOVIN также объяснил, что некоторые претензии базировались на неправильно истолкованных текстах песен.

"А. И самое главное. Кто-то упрекал, что там фраза - что-то типа "I go to Moscow", "I fly to..." Но верьте дальше - текст, который поется в этой песне, не в "Миаморе", а в предыдущей. Там тоже хейт посыпался. Там есть еще фразы: "Я хочу проголосовать за Камалу, хочу проголосовать за Трампа, хочу купить Samsung в магазине Apple Store". Это песня "United Music", о которой начался также хейт. Она об этом также искажении - когда ты не имеешь возможности сделать выбор. Он должен быть один. Или здесь, или там. Ты не должен сидеть на двух стульях", - высказался он.

В конце исполнитель еще раз подчеркнул: его оценка Эстонии - это исключительно о музыке, а не о политике.

"Эстония отдала один процент ВВП Украине. Это самая большая поддержка Европейского Союза от страны - такая независимая поддержка нашей стране. А что еще? А кроме бабушки, которая является русской, мама у него украинка. А еще есть эстонское также происхождение. Поэтому это не русский - это эстонец", - подытожил певец.