Названы худшие выступления "Евровидения-2025": они реально ужасны!

Украинские режиссеры, которые работали над постановкой номера для Люксембурга на "Евровидении-2025" назвали худшие выступления конкурса.

О неудачных номерах они рассказали в интервью для РБК-Украина (проект Styler).

Худшие выступления "Евровидения-2025"

Наталья Лобасева, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные как режиссерское трио TRI.Direction, назвали некоторые номера "вторичными" и "невыразительными". Так, наибольшее разочарование у них вызвали выступления Исландии, Ирландии и Австралии.

"Они визуально казались нам устаревшими. Не было ничего смешного, ироничного или хотя бы концептуального - просто очень вторичные и невыразительные постановки", - пояснили они.

"Казалось, что вот-вот где-то можно было бы "докрутить", и уже выглядело бы лучше - но нет", - добавили режиссеры.

От Исландии выступал дуэт VÆB с песней "RÓA". Они смогли дойти до финала.



Ирландию представляла певица Emmi песней "Laika Party", которую для нее написала россиянка. Она не попала в финал конкурса.



От Австралии выступил исполнитель Go-Jo с композицией "Milkshake Man", но пройти в финал он не смог.



Странные тренды "Евровидения"

Режиссерское трио также заметило странные тенденции на нынешнем конкурсе. Так, сразу три участника - Кипр, Бельгия и Чехия - обыгрывали тему альтер эго.

"Все трое - очень современные исполнители, с классными песнями и стильными постановками. Но никто из них не прошел в финал, и это было для нас настоящим удивлением", - прокомментировали TRI.Direction.

В целом было очень много визуально похожих номеров. Режиссеры в шутку назвали их "огонь и лед".

Они объяснили, что во многих постановках исполнители использовали летучие элементы, драконов, пламя и типичные цвета, среди которых синий и "огненный".

"Создавалось впечатление, что все вдохновлялись чем-то очень похожим", - подытожили они.

Лобасева, Ровенская и Григоращенко (фото предоставлено режиссерами)

Напомним, первое место на "Евровидении-2025" получил представитель Австрии JJ с песней "Wasted Love". Ранее мы рассказывали, как он прокомментировал свою победу.

Украина тем временем заняла 9 место. Группа Ziferblat эмоционально отреагировала на такой результат.

Во время конкурса JJ успел попасть в скандал, поблагодарив путинистку Анну Нетребко. Украинцы были возмущены победой сторонника россиянки.