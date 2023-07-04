Это просто дно! Укрзализныцю заподозрили в сговоре с ворами: пассажирку обчистили в закрытом купе международного поезда

В международном поезде - никаких мер безопасности

Леся Скотар рассказала, что в ночь с 28 на 29 июня она вместе с родственником села на международный поезд №089 Киев-Перемышль. У них было купе на двоих в 14 вагоне.

Все ценные вещи они разместили поближе к голове, купе закрыли изнутри. От усталости они быстро уснули и проснулись от того, что в купе зашла проводница и сообщила, что у них открыты двери.

Леся отмечает, что это было странно, так как они перед сном проверили, что двери были надежно закрыты. А потом она заметила, что нет телефона и сумки - со всеми документами, еще одним телефоном, банковскими картами, техникой и деньгами.

Поезд в это время стоял на станции Винница. Женщина бросилась искать проводника, но его нигде не было. Проводник соседнего вагона сказал, что помочь не может - "ищите своего проводника".

Тем временем Леся звонила на украденный телефон и слушала, может услышит звонок в вагоне.

После отправления поезда она нашла проводницу, описала ей ситуацию и спросила, может ли быть такое, что купе открыли снаружи. Та сказала, что да, обычная вещь, такое иногда бывает.

Далее пришел начальник поезда, который долго рассказывал, что кражи в поездах бывают часто и что полиции в поезде нет, а патруль можно вызвать только на следующую станцию. А следующая - Хмельницкий, только через два часа.

Проводница вспомнила в разговоре, что видела подозрительного мужчину с небольшой сумкой. Она пошла за ним, то тот выбежал из следующего вагона и сбежал на стоянке. Камер в вагоне нет.

Заявление принимать не буду

Пока поезд ехал до станции Хмельницкий, Леся успела заблокировать карты с помощью того телефона, который у нее остался. Она обратилась в полицию и сообщила, что пишет заявление прямо в поезде и напишет в Хмельницком.

Также она попросила отследить украденный телефон, так как он еще не был отключен и шли гудки. На что в полиции ей ответили: "Я дежурный, такое не принимаю, пока нет заявления. Где напишете заявление - там и будут разбираться".

Женщина пыталась объяснить, что пока она доедет, пока напишет заявление - уйдет много времени, а вора можно отследить прямо сейчас - ей все равно отказали.

"Для чего такая полиция?" - возмущается она.

Полицейские жаловались пострадавшим на недосып

В Хмельницком Лесе с родственником пришлось выйти из поезда - путешествовать далее без документов, карт, денег и всего остального просто не имело смысла. Экипаж патрульной полиции отвез их в отделение, где им представители правоохранительных органов жаловались, как они мало поспали.

К тому времени вор выключил телефоны. Леся написала заявление. А потом увидела, что ее картами пытаются рассчитаться в Виннице. Следователи попросили дежурных позвонить в Винницу и отправить экипаж по указанному адресу банкомата.

Но те добрались до места только через 40 минут - естественно там никого не было. По словам женщины, вор был на вокзале в Виннице несколько часов и мог бы попасть на камеры. Но их проверять тоже не стали. В следующий раз телефон включился уже в 11 утра - в Киеве.

У воров есть ключи от купе

"Как вам такая схема? Получается, что злоумышленник покупает билеты до Винницы, обворовывает людей, открывая купе ключом (начальник поезда сказал, что у воров сейчас есть ключи от купе!), ждет следующий поезд и возвращается назад в Киев. Зная, что около 11 он уже был в Киеве, а в 05:40 еще был в Виннице - можно даже попробовать высчитать, каким поездом он ехал назад, если бы полиция хотела бы это высчитать. Интересно, покупал билеты или ехал зайцем?" - пишет Леся.

Нацполиция - вы дно

Пострадавшая пассажирка благодарна патрулю, который отвез их после всего на автовокзал, откуда они пытались добраться домой, как могли. И проводнице, которая сделала им чай.

Леся призывает Укрзализныцю сделать что-то для безопасности пассажиров, так как ситуация, когда воры могут открыть купе международного поезда своим ключом - ненормальная. И пассажиров стоит предупреждать, что орудуют злоумышленники.

"Национальная полиция в этой ситуации - просто дно. И то, что мне говорят, что дело начнут расследовать, когда Хмельницкий передаст его Виннице, и это может быть не день, и не два - только добавляет абсурда. Даже если даешь полиции много данных для раскрытия дела и быстро. Я же даже попросила номер терминала, где рассчитались в Привате и передала его полиции. Почему-то это делала я, а не они", - описывает женщина.

Она признается, что сделала из этой ситуации выводы и понимает, что во время войны, ее беда не самая главная. Но она хочет, чтобы подобных ситуаций не произошло с другими пассажирами, и чтобы полиция и Укрзализныця выполняли свои функции.

"Мой муж сейчас один из тех, кто защищает страну. Наша семья каждый месяц также донатит на разные сборы, и лучше бы все эти средства, которыми я буду восстанавливать документы и личные вещи, пошли бы на что-то полезное. Популистские инициативы - это классно и хайпово, но не лучше ли сначала заняться базовыми проблемами, которые действительно есть. Улучшить хотя бы внутреннюю безопасность в поездах и оперативность работы полиции", - резюмировала Скотар.

В комментариях ей написали представители Укрзализныци - извинились и сообщили, что обращение зарегистрировано. На что Леся ответила, что с ней после этого инцидента так и не связались ни разу.