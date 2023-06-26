"В стране война, а ей кондиционеры подавай": женщина показала ужасы поезда Харьков - Пшемысль. Реакция украинцев удивляет

Укрзализныця снова попала в скандал из-за сервиса в поезде. На этот раз - из-за отсутствия горячей воды, неработающего кондиционера и закрытого туалета в поезде 73/74 Харьков - Пшемысль.

Что возмутило украинку

Екатерина жалуется: купила билет за 2500 грн в купейный вагон, но сутки была вынуждена ехать без задекларированных в билете и на сайте УЗ сервисов.

"Ехать 24 часа, горячая вода есть всего на два вагона. После моей жалобы на "горячую линию" оказалось, что есть пустой вагон. Дышать было нечем", - говорит женщина.

На видео видно, что пассажиры вышли в коридор и открыли окна, чтобы немного освежиться, потому что температура в поезде была +29. Туалет тоже не работал…

Харьковчанка говорит, что после жалобы на "горячую линию" к ней пришел начальник поезда и проводница и начали кричать, что из-за поступка Екатерины "уволят эту проводницу".

При этом сама Белых утверждает, что на проводницу или начальника поезда никакого зла не держит.

"Я не говорю, что они плохие, или в чем-то виноваты. Я благодарю Укрзализныцю! Проводники так неделями едут. А до них вообще никому нет дела…" - объяснила женщина.

Более того, после поездки женщина оставила на "горячей линии" благодарность руководителям этого поезда за то, что "все же перевели в лучший вагон".

"Я обвиняю не проводника, а "Укрзалізницю", - подчеркнула она.

Реакция украинцев на видео удивляет

Интересно, что в комментариях к видео многие юзеры выражают свое недовольство "нытьем" Екатерины. Аргументируют это примерно так: "Раньше вообще не было кондиционеров и люди ездили, а сейчас всем захотелось комфорта".

Также некоторые обвиняют харьковчанку в том, что "когда ее эвакуировали бесплатно из-под обстрелов, то она не жаловалась, а как только надо платить - начала критиковать УЗ". На этот довод Екатерина ответила, что она никуда не выезжала из города даже во время массированных российских обстрелов, чем поставила на место хейтеров.

А еще, по мнению комментаторов, ездить в Польшу, пока в нашей стране продолжается война – не ко времени.

И, конечно, не обходится без классики: некоторые комментаторы отправляют недовольную отсутствием сервиса в поезде женщину на фронт, где условия еще хуже.

Мы собрали несколько самых странных и иногда даже самых абсурдных комментариев под видео об отсутствии сервиса в поезде 73/74 Харьков - Пшемысль. Вот они:

Есть просто такие люди, которым никогда не угодишь

Может, еще пиццу/суши должны подавать?

Так не уезжайте, сидите дома!

А как мы раньше ездили? Ни кондиционера, ни чистого туалета... А тут - только... Дамы, вы не ездили в итальянской электричке. По сравнению с ней плацкартные вагоны УЗ то – ВИП-класс.

Страна в войне. Скажите "спасибо", что еще ездите куда-нибудь, а не в подвале сухари едите!

А мне интересно: у вас дома техника не ломается? Думаете ли вы, что в поезде безломная техника?

А что вы в том Пшемышле забыли? Я по Украине периодически пользуюсь услугами Укрзализныци и все ОК. А, к слову, война не закончилась.

Жалобы, жалобы, всю жизнь – жалобы. Научитесь ценить жизнь!

Кое-кто на автобусе по несколько суток едет и не жалуется

Вам все кругом не так. Я извиняюсь за грубость: и приобретешь - не угодишь, и перднешь - рассердишь. Только критиковать и можете!

Сиди дома и все будет хорошо

Так сиди дома в холодильнике. А когда едешь - так не жалуйся, тебя никто не заставлял ехать!

Скриншоты

Почему люди в комментариях оправдывают отсутствие туалетов и сервиса - остается вопросом.