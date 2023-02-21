"Это особые эмоции": Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами

Несколько месяцев назад все украинцы и люди из разных уголков мира собирали средства на протезирование военных в этом заведении. И именно здесь сейчас за каждое новое движение тех, кого покалечила война, борются специалисты Центра.

"Это особые эмоции когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселы, вдохновлены. Даже если потеряли конечность, все одно они имеют внутри стержень. Это сильные люди. Главное сейчас протезировать и реабилитировать", - делится впечатлениями от встречи Оля.

Оля Полякова с ранеными украинскими воинами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Добавим, что певица была одним из послов UNBROKEN Ukraine. Полякова вместе с благотворительной платформой dobro.ua еще в прошлом году запустила проект "Разом нас мільйони", целью которого был сбор одного миллиона гривен на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев.

Но запланированную сумму удалось превысить. Собрано было почти два с половиной миллиона гривен.

Сейчас сбор средств на помощь искалеченным военным продолжается, и каждый из нас может приобщиться к благотворительному делу. Стоит только зайти по этой ссылке и нажать "Поддержать".