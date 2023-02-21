ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Это особые эмоции": Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 15:25
"Это особые эмоции": Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами Оля Полякова посетила раненых воинов (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Татьяна Самарук

Оля Полякова неожиданно посетила несокрушимых украинских воинов, которые проходят реабилитацию в Национальном реабилитационном центре UNBROKEN Ukraine во Львове.

Несколько месяцев назад все украинцы и люди из разных уголков мира собирали средства на протезирование военных в этом заведении. И именно здесь сейчас за каждое новое движение тех, кого покалечила война, борются специалисты Центра.

"Это особые эмоции когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселы, вдохновлены. Даже если потеряли конечность, все одно они имеют внутри стержень. Это сильные люди. Главное сейчас протезировать и реабилитировать", - делится впечатлениями от встречи Оля.

&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами&quot;Это особые эмоции&quot;: Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинамиОля Полякова с ранеными украинскими воинами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Добавим, что певица была одним из послов UNBROKEN Ukraine. Полякова вместе с благотворительной платформой dobro.ua еще в прошлом году запустила проект "Разом нас мільйони", целью которого был сбор одного миллиона гривен на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев.

Но запланированную сумму удалось превысить. Собрано было почти два с половиной миллиона гривен.

Сейчас сбор средств на помощь искалеченным военным продолжается, и каждый из нас может приобщиться к благотворительному делу. Стоит только зайти по этой ссылке и нажать "Поддержать".

Недавно Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужем.

Также певица поразила манифестом сильной духом украинки в новой песни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова певец