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"Це особливі емоції": Оля Полякова розчулила фото зі скаліченими воїнами

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Вівторок 21 лютого 2023 15:25
"Це особливі емоції": Оля Полякова розчулила фото зі скаліченими воїнами Оля Полякова відвідала поранених воїнів (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Тетяна Самарук

Оля Полякова несподівано відвідала незламних українських воїнів, які проходять реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine у Львові.

Кілька місяців тому усі українці та люди з різних куточків світу збирали кошти на протезування військових у цьому закладі. І саме тут зараз за кожен новий рух тих, кого покалічила війна, борються спеціалісти Центру.

"Це особливі емоції коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати", - ділиться враженнями від зустрічі Оля.

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Додамо, що співачка була одним з амбасадорів UNBROKEN Ukraine. Полякова разом з благодійною платформою dobro.ua ще минулого року запустила проєкт "Разом нас мільйони", метою якого був збір одного мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Але заплановану суму вдалося перевищити. Зібрано було майже два з половиною мільйони гривень.

Зараз збір коштів на допомогу скаліченим військовим триває і кожен з нас може долучитися до благодійної справи. Варто лише зайти за цим посиланням і натиснути "Підтримати".

Нещодавно Оля Полякова відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.

Також співачка вразила маніфестом сильної духом українки у новій пісні.

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Оля Полякова певец