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Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 14:52
Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова порадовала поклонников и поклонниц новой песней о сильных украинских женщинах, которые находят в себе силы радоваться жизни даже во время войны, когда россияне обстреливают мирные города.

Композиция "Танцюю, як в останній раз", как и последние работы певицы, - на украинском.

По словам Поляковой, ее новая песня "и грустная, и вдохновляющая одновременно".

"Эта песня с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", - комментирует Оля.

Трек "Танцюю, як в останній раз" понравился подписчикам певицы, которые оставляют одобрительные отзывы.

  • Дуже гарно українською співаєте
  • Неймовірна пісня! До мурах
  • Супер, пісня про всіх нас! Дякуємо
  • Як влучно співаєте про всіх нас, жінок, сьогодні...

Добавим, что 8 марта Полякова представит новую концертную программу, куда войдут только украиноязычные песни: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" и другие.

Кстати, на днях на концерте Оли Поляковой в Буковеле звезда разыграла интересный лот - ужин с собой. Поесть со звездой стоило три тысячи евро.

Такие деньги за ужин с Поляковой заплатила молодая пара - Юлия и Сергей. Таким образом, эти люди оплатили два дрона для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Классный вечер, доброе дело", - написала Полякова.

Оля Полякова поразила манифестом сильной украинки: о чем идет речь

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что берет с мужем разные номера в отеле.

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