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"Отвыкли друг от друга": Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужем

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Четверг 22 декабря 2022 13:20
"Отвыкли друг от друга": Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужем Оля Полякова рассказала об отношениях с мужем (
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Оля Полякова отреагировала на слухи о разводе с мужем. Она рассказала всю правду о браке и в каких отношениях с мужем.

Об этом она рассказала в программе "Дорослі дівчата", которую ведет вместе с Машей Ефросининой.

Действительно ли Полякова развелась с мужем?

По ее словам, кто-то пустил слухи, что она разводится с мужем Вадимом. Однако это не правда.

"Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут, потому что и моему Вадику его друзья задали вопрос: "Вы что развелись?" Кто-то пустил этот слух", - заявила певица.

Оля Полякова рассказала, что война, наоборот, скрепила их брак. Но поскольку они долгое время жили на расстоянии во время войны, сейчас им трудно быть вместе.

Исполнительница добавила, что сейчас постоянно в связи с мужчиной, поскольку они должны решать множество семейных и бытовых вопросов.

"По крайней мере, мы созваниваемся несколько раз в день, чего раньше не было. Если я ехала на гастроли, я могла три дня не звонить. Сейчас мы все время в спайке. Почему? Потому что у нас куча вопросов и у нас будто общения стало больше. Но мы отвыкли друг от друга. Когда мы сходимся на одной территории, мы ссоримся страшно", - добавила она.

&quot;Отвыкли друг от друга&quot;: Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужемОля Полякова рассказала об отношениях с мужчиной (скрин)

Певица добавила, что ссоры возникают из-за того, что они привыкли жить на расстоянии. Вместе с тем, звезда призналась, что ее отношения с мужем трудно назвать идеальными, однако она не собирается и не собиралась уходить от него.

"Мы отвыкли друг от друга. Мы когда сегодня сходимся вместе на одной территории, мы ссоримся - страшное. Потому что мы привыкли уже 7 месяцев жить на расстоянии. Это страшно. Я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если к этому не разбежимся, то нужно будет снова привыкать", - сказала Полякова.

&quot;Отвыкли друг от друга&quot;: Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужемОля Полякова с мужем (instagram.com/polyakovamusic)

&quot;Отвыкли друг от друга&quot;: Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужем Мужчина Оли Поляковой Вадим с детьми (instagram.com/polyakovamusic)

Недавно россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе.

Также дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в Лондоне.

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Оля Полякова розлучення