Гинеколог рассказала, что категорически нельзя делать женщинам. Иначе придется лечиться

При жизни женщина посещает немало врачей, но чаще всего ей приходится находиться у гинеколога. Есть несколько запретов, которые должна придерживаться девушка, чтобы сохранить свое здоровье.

Об этом сообщила гинеколог Жанна Кашатин в Instagram .

Что нельзя делать

По словам врача, женщинам категорически нельзя:

постоянно пользоваться ежедневными прокладками

спринцеваться

не посещать гинеколога больше года

использовать парфюмированные гели для интимной гигиены

Стоит отметить, что с особой осторожностью следует относиться к ароматизированным прокладкам, особенно тем, которые, по словам производителя, пропитаны отварами, лекарственными травами. Они с большей вероятностью могут вызвать раздражение или аллергию.

Как подготовиться к приему у гинеколога

Гигиена

Перед приемом у врача желательно соблюдать обычные правила гигиены, но важно не переусердствовать. Достаточно просто принять душ, как обычно, а какие-то дополнительные водные процедуры совсем не нужны.

Правильное время визита

С профилактической целью лучше проходить обследование в начале менструального цикла - с 5 до 10 день.

Заранее спланируйте список вопросов

Гинеколог говорит, что большинство пациенток смущаются на приеме, и часто забывают спросить у врача о волнующих их моментах.

Также желательно на консультацию взять результаты анализов, которые были сделаны в течение 1 года.

Информация о менструальном цикле

Систематизируйте информацию о менструальном цикле перед визитом к врачу.

Один из первых вопросов - это дата последних месячных и средняя продолжительность цикла.

К тому же за 2 дня до осмотра следует исключить половые акты.