Гинеколог рассказала, что категорически нельзя делать женщинам. Иначе придется лечиться
При жизни женщина посещает немало врачей, но чаще всего ей приходится находиться у гинеколога. Есть несколько запретов, которые должна придерживаться девушка, чтобы сохранить свое здоровье.
Об этом сообщила гинеколог Жанна Кашатин в Instagram.
Что нельзя делать
По словам врача, женщинам категорически нельзя:
- постоянно пользоваться ежедневными прокладками
- спринцеваться
- не посещать гинеколога больше года
- использовать парфюмированные гели для интимной гигиены
Стоит отметить, что с особой осторожностью следует относиться к ароматизированным прокладкам, особенно тем, которые, по словам производителя, пропитаны отварами, лекарственными травами. Они с большей вероятностью могут вызвать раздражение или аллергию.
Как подготовиться к приему у гинеколога
Гигиена
Перед приемом у врача желательно соблюдать обычные правила гигиены, но важно не переусердствовать. Достаточно просто принять душ, как обычно, а какие-то дополнительные водные процедуры совсем не нужны.
Правильное время визита
С профилактической целью лучше проходить обследование в начале менструального цикла - с 5 до 10 день.
Заранее спланируйте список вопросов
Гинеколог говорит, что большинство пациенток смущаются на приеме, и часто забывают спросить у врача о волнующих их моментах.
Также желательно на консультацию взять результаты анализов, которые были сделаны в течение 1 года.
Информация о менструальном цикле
Систематизируйте информацию о менструальном цикле перед визитом к врачу.
Один из первых вопросов - это дата последних месячных и средняя продолжительность цикла.
К тому же за 2 дня до осмотра следует исключить половые акты.
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