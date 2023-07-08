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Гинеколог рассказала, что категорически нельзя делать женщинам. Иначе придется лечиться

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Суббота 08 июля 2023 14:28
Гинеколог рассказала, что категорически нельзя делать женщинам. Иначе придется лечиться Какие вещи нельзя делать женщинам (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При жизни женщина посещает немало врачей, но чаще всего ей приходится находиться у гинеколога. Есть несколько запретов, которые должна придерживаться девушка, чтобы сохранить свое здоровье.

Об этом сообщила гинеколог Жанна Кашатин в Instagram.

Что нельзя делать

По словам врача, женщинам категорически нельзя:

  • постоянно пользоваться ежедневными прокладками
  • спринцеваться
  • не посещать гинеколога больше года
  • использовать парфюмированные гели для интимной гигиены

Стоит отметить, что с особой осторожностью следует относиться к ароматизированным прокладкам, особенно тем, которые, по словам производителя, пропитаны отварами, лекарственными травами. Они с большей вероятностью могут вызвать раздражение или аллергию.

Как подготовиться к приему у гинеколога

Гигиена

Перед приемом у врача желательно соблюдать обычные правила гигиены, но важно не переусердствовать. Достаточно просто принять душ, как обычно, а какие-то дополнительные водные процедуры совсем не нужны.

Правильное время визита

С профилактической целью лучше проходить обследование в начале менструального цикла - с 5 до 10 день.

Заранее спланируйте список вопросов

Гинеколог говорит, что большинство пациенток смущаются на приеме, и часто забывают спросить у врача о волнующих их моментах.

Также желательно на консультацию взять результаты анализов, которые были сделаны в течение 1 года.

Информация о менструальном цикле

Систематизируйте информацию о менструальном цикле перед визитом к врачу.
Один из первых вопросов - это дата последних месячных и средняя продолжительность цикла.

К тому же за 2 дня до осмотра следует исключить половые акты.

Ранее мы сообщали, какие вопросы все боятся задать гинекологу.

Также мы писали, от чего зависит пол ребенка и можно ли его "спланировать".

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