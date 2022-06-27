Які рослини уповільнюють ріст моркви: перелік шкідливих "сусідів"

Часто городники стежать за урожаєм моркви, але добрих плодів все одно не можуть зібрати. Відбувається таке зазвичай у тих випадках, якщо сусіди по грядках не можуть ужитися.

Які рослини не можна садити біля моркви - читайте нижче .

Річ у тому, що далеко не всі рослини можна висаджувати поряд одна з одною.

Зокрема, неправильні сусіди моркви можуть вплинути на смак коренеплоду.

Досвідчені дачники рекомендують не висаджувати цей овоч поруч із хроном. Все тому, що у цьому випадку морква буде з гіркуватістю.

Буряк також буде поганим сусідом для моркви, оскільки позбавить її всіх поживних елементів.

Окрім того, поряд біля моркви не можна висаджувати також кріп. Він сповільнить зростання моркви. Тому, краще віддати перевагу шпинату.

Найкраще біля моркви посадити цибулю та горох.

Що не можна садити буля моркви (freepik)

Як правильно поливати моркву

Додамо, щоб виростити велику моркву на своєму городі, її треба своєчасно поливати, при необхідності проріджувати, систематично розпушувати поверхню грядки, а також виривати всі бур'яни відразу після їх появи.

Щоб зібрати якісний урожай моркви, треба поливати її правильно, тоді коренеплоди будуть солодкими, великими і соковитими. Якщо рослинам буде не вистачати води, то з-за цього коренеплоди стануть млявими, а їх смак придбає гірчинку. Поливати цю культуру потрібно правильно з моменту посіву до збору врожаю.

При поливі грунт повинна просочуватися водою на глибину не менше 0,3 м, що відповідає максимальній величині коренеплодів.