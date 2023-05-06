Вот почему морковь вырастает покрученой, тонкой и трескается
Вырастить сладкую ровную морковь удается не всегда. Часто корнеплод крутится, истончается, трескается, и огородники не всегда могут понять, почему так происходит.
О причинах этого пишет Telegram канал "Дача. Сад. Город".
Почему морковь кривая?
- Слишком густо растет
Одна из главных причин, по которой морковь растет кривая - загущенные посевы. Поэтому рядки с морковью нужно прореживать. Старайтесь при этом не повредить оставшиеся в земле корни сеянцев.
- Плохая почва
Μорковь плохо растет на тяжелой глиняной почве. Почва должна быть рыхлая, поэтому следует вносить в нее песок и перекапывать: 1 ведро на 1 квадратный метр.
- Неправильная подкормка
Подкормка свежим навозом может привести к тому, что морковь вырастет деформированной.
- Полив
Если была засуха, а потом вы обильно полили грядки с морковью, она может потрескаться. Старайтесь поливать регулярно и мульчируйте грядки.
Чем полезна морковь?
Выращенная на своем огороде морковь, когда вы знаете, чем вы ее подкармливали, полезнее и, конечно же, дешевле купленной.
Морковь - очень полезный овощ (фото: facebook.com/svetlanafus)
По словам диетолога Светланы Фус, морковь - важный источник бета-каротина, который является провитамином витамина А. Это - жирорастворимый нутриент, поэтому овощи, содержащие каротин, целесообразнее употреблять в виде салатов и винегретов, заправленных нежирной сметаной, йогуртом или растительным маслом.
Раньше мы писали, какие сорта моркови - самые сладкие.
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