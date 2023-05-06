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Вот почему морковь вырастает покрученой, тонкой и трескается

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Суббота 06 мая 2023 17:23
Вот почему морковь вырастает покрученой, тонкой и трескается Почему морковь растет покрученойе (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Вырастить сладкую ровную морковь удается не всегда. Часто корнеплод крутится, истончается, трескается, и огородники не всегда могут понять, почему так происходит.

О причинах этого пишет Telegram канал "Дача. Сад. Город".

Почему морковь кривая?

  • Слишком густо растет

Одна из главных причин, по которой морковь растет кривая - загущенные посевы. Поэтому рядки с морковью нужно прореживать. Старайтесь при этом не повредить оставшиеся в земле корни сеянцев.

  • Плохая почва

Μорковь плохо растет на тяжелой глиняной почве. Почва должна быть рыхлая, поэтому следует вносить в нее песок и перекапывать: 1 ведро на 1 квадратный метр.

  • Неправильная подкормка

Подкормка свежим навозом может привести к тому, что морковь вырастет деформированной.

  • Полив

Если была засуха, а потом вы обильно полили грядки с морковью, она может потрескаться. Старайтесь поливать регулярно и мульчируйте грядки.

Чем полезна морковь?

Выращенная на своем огороде морковь, когда вы знаете, чем вы ее подкармливали, полезнее и, конечно же, дешевле купленной.

Вот почему морковь вырастает покрученой, тонкой и трескается

Морковь - очень полезный овощ (фото: facebook.com/svetlanafus)

По словам диетолога Светланы Фус, морковь - важный источник бета-каротина, который является провитамином витамина А. Это - жирорастворимый нутриент, поэтому овощи, содержащие каротин, целесообразнее употреблять в виде салатов и винегретов, заправленных нежирной сметаной, йогуртом или растительным маслом.

Раньше мы писали, какие сорта моркови - самые сладкие.

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