Это должны знать все. Вот сколько можно хранить крашанки и писанки, чтобы не отравиться
Крашанки и писанки украшают наши дома, их дарят близким, ими "бьются". Но чтобы эта замечательная традиция не имела неприятных последствий для здоровья, критически важно знать правила хранения пасхальных яиц.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько можно хранить вареные крашеные яйца.
Сколько хранить вареные крашеные яйца?
Крашанки - это яйца, сваренные вкрутую и окрашенные. Именно их мы чаще всего потребляем после освящения или во время праздничных трапез. Вот ключевые правила их хранения:
В холодильнике
Это лучший и самый безопасный способ хранения пасхальных яиц, которые вы планируете есть. В холодильнике, при температуре не выше +4°C, вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются безопасными для потребления в течение примерно одной недели (до 7 дней) с момента варки.
При комнатной температуре
Это самый рискованный вариант. Вареные яйца являются скоропортящимся продуктом. Если крашанки находились при комнатной температуре (на столе, в корзине) более 2 часов, употреблять их в пищу уже опасно. Теплая среда способствует быстрому размножению бактерий. Такие яйца лучше использовать исключительно как элемент декора. Если температура в помещении выше (+30°C и более), это время сокращается до 1 часа.
Признаки опасности
Перед тем, как съесть крашанку, которая хранилась даже в холодильнике, осмотрите ее. Скорлупа должна быть целой, без трещин. Любой неприятный запах - сигнал о том, что яйцо испортилось и его следует выбросить.
Особенности хранения писанок
Писанки - это яйца, расписанные воском и красками, часто со сложными узорами. Здесь ситуация другая:
Писанки на сырых яйцах
Очень часто писанки создают на сырых, не вареных яйцах. Такие яйца категорически не предназначены для употребления в пищу! Это исключительно декоративное изделие. Хранить их можно довольно долго как украшение, но стоит помнить, что внутри - сырое содержимое, которое со временем испортится. Такие яйца следует оберегать от повреждений, чтобы избежать вытекания и неприятного запаха.
Писанки на выдутых яйцах
Если содержимое яйца было удалено через небольшие отверстия ("выдутка"), а сама скорлупа расписана, то такое изделие является абсолютно безопасным. После надлежащей очистки и просушки пустая расписанная скорлупа может храниться как сувенир годами.
Как не отравиться яйцами
- Всегда храните пасхальные яйца, предназначенные для еды, в холодильнике.
- Не пробуйте яйца, которые пролежали в тепле более двух часов.
- Выбрасывайте любые яйца с треснувшей скорлупой или имеющие подозрительный запах.
- Следуйте правилу: "Если есть сомнения - выбрасывайте".
- Тщательно мойте руки с мылом до и после контакта с яйцами, особенно сырыми во время изготовления писанок.
Вас может заинтересовать
- Почему на Пасху красят яйца и пекут пасхальные куличи
- Назван самый опасный кулич, который нельзя покупать в магазине
- Вот сколько кулича можно съесть без вреда для талии
В материале были использованы следующие источники - ВОЗ, Wikipedia, советы диетологов.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.