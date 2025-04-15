Это должны знать все. Вот сколько можно хранить крашанки и писанки, чтобы не отравиться

Крашанки и писанки украшают наши дома, их дарят близким, ими "бьются". Но чтобы эта замечательная традиция не имела неприятных последствий для здоровья, критически важно знать правила хранения пасхальных яиц.

Сколько хранить вареные крашеные яйца?

Крашанки - это яйца, сваренные вкрутую и окрашенные. Именно их мы чаще всего потребляем после освящения или во время праздничных трапез. Вот ключевые правила их хранения:

В холодильнике

Это лучший и самый безопасный способ хранения пасхальных яиц, которые вы планируете есть. В холодильнике, при температуре не выше +4°C, вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются безопасными для потребления в течение примерно одной недели (до 7 дней) с момента варки.

При комнатной температуре

Это самый рискованный вариант. Вареные яйца являются скоропортящимся продуктом. Если крашанки находились при комнатной температуре (на столе, в корзине) более 2 часов, употреблять их в пищу уже опасно. Теплая среда способствует быстрому размножению бактерий. Такие яйца лучше использовать исключительно как элемент декора. Если температура в помещении выше (+30°C и более), это время сокращается до 1 часа.

Признаки опасности

Перед тем, как съесть крашанку, которая хранилась даже в холодильнике, осмотрите ее. Скорлупа должна быть целой, без трещин. Любой неприятный запах - сигнал о том, что яйцо испортилось и его следует выбросить.

Особенности хранения писанок

Писанки - это яйца, расписанные воском и красками, часто со сложными узорами. Здесь ситуация другая:

Писанки на сырых яйцах

Очень часто писанки создают на сырых, не вареных яйцах. Такие яйца категорически не предназначены для употребления в пищу! Это исключительно декоративное изделие. Хранить их можно довольно долго как украшение, но стоит помнить, что внутри - сырое содержимое, которое со временем испортится. Такие яйца следует оберегать от повреждений, чтобы избежать вытекания и неприятного запаха.

Писанки на выдутых яйцах

Если содержимое яйца было удалено через небольшие отверстия ("выдутка"), а сама скорлупа расписана, то такое изделие является абсолютно безопасным. После надлежащей очистки и просушки пустая расписанная скорлупа может храниться как сувенир годами.

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