Об этом мало кто знает, а зря! Какие есть бесплатные услуги для пассажиров "Укрзализныци"

Бесплатный доступ к туалетам и комфортным залам ожидания

На вокзалах "Укрзализныци" доступ к туалетам бесплатный для всех пассажиров. Даже если на станции есть платные туалеты, тоже должна быть бесплатная альтернатива. Это обеспечивает комфорт пассажиров при ожидании или пересадке.

Кроме того, доступны залы ожидания повышенного комфорта, если на станции есть аналогичные залы для бесплатного пользования.

Питьевая вода, кипяток и бытовая техника

Каждый пассажир вправе получить у проводника кипяток или питьевую воду без дополнительных затрат. В некоторых вагонах предусмотрены холодильник и микроволновка, которыми также можно воспользоваться бесплатно.

Это удобно для пассажиров, имеющих с собой еду или нуждающихся в подогрети напитка или еды. Доступ к этим удобствам помогает сделать путешествие более комфортным, особенно для тех, кто путешествует на длинные дистанции.

Аптечка и ремни безопасности

Проводник обязан иметь аптечку с необходимыми лекарствами первой потребности, которую можно использовать в случае необходимости. Кроме того, доступны ремни безопасности для пассажиров на верхних полках, обеспечивающие дополнительный комфорт и безопасность во время поездки.

Это важно для пассажиров, испытывающих страх высоты или дискомфорт на верхних местах.

При покупке билета пассажир с ним получает права на дополнительные услуги (фото: Freepik.com)

Право на возврат в случае пропущенной остановки

Если пассажир пропустил остановку, он имеет право бесплатно вернуться к месту назначения. Для этого следует обратиться к начальнику поезда и предъявить билет, чтобы составить акт о продолжении действия билета.

Это позволяет избежать дополнительных затрат и стресса из-за пропущенной остановки, предоставляя возможность завершить путешествие в соответствии с планом.

Страхование на случай травм

В стоимость билета входит страхование, покрывающее травмы, полученные во время поездки. Если пассажир получил травмы, он должен обратиться к начальнику поезда для составления акта о несчастном случае и сохранить билет.

Затем следует обратиться в страховую компанию для получения компенсации. Это обеспечивает пассажирам дополнительную безопасность и поддержку во время поездок.

Обязанности проводника по уборке постели

Пассажир не обязан самостоятельно собирать постель после использования - это входит в прямые обязанности проводника. Проводник должен выдать постельное белье в начале поездки и забрать его за 30 минут до прибытия к месту назначения.