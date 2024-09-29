6 действенных способов бороться с тошнотой, когда вас укачивает в транспорте
Во время путешествий в самолете, автомобиле или поезде многих людей начинает тошнить - это может серьезно испортить впечатление от путешествия. Кроме тошноты, вы можете ощущать головокружение, повышенное потоотделение, а иногда и рвоту. Но есть несколько простых советов, которые помогут избежать этих симптомов.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как избавиться от тошноты во время укачивания в транспорте.
Почему человека укачивает в поездке
Укачивание во время путешествий является достаточно распространенным явлением, и связано оно с работой вестибулярного аппарата - системы, отвечающей за равновесие и координацию движений.
Когда человек находится в транспорте, его тело чувствует движение, но зрительные сигналы не всегда совпадают с происходящим на самом деле. Кроме этого, на укачивание могут влиять и другие факторы, например, генетическая предрасположенность.
Стресс, усталость, нервозность и страх перед поездками также могут усугублять состояние и провоцировать тошноту. К тому же люди с чувствительным желудком могут испытывать ухудшение самочувствия из-за приема тяжелой пищи или неудобного положения тела во время путешествия.
Возраст также играет важную роль в склонности к укачиванию. К примеру, дети в возрасте от 2 до 12 лет чаще страдают от него, поскольку их вестибулярный аппарат еще не до конца развит и не всегда адекватно реагирует на изменения движения.
В то же время взрослые также могут испытывать эти симптомы, особенно если редко путешествуют или изменили тип транспорта.
Тошнота может появляться во время поездки на любом транспорте (фото: Freepik.com)
Ешьте небольшими порциями и поддерживайте водный баланс
Перед дорогой часто возникает соблазн плотно поесть во избежание принятия пищи в вагоне или в самолете. Однако врачи советуют есть небольшими порциями и пить много воды, если вас укачало.
Важно избегать жирной, соленой и пряной пищи, а также ограничить употребление газированных напитков и алкоголя до и во время путешествия.
Избегайте условий, вызывающих укатывание
Если вас тошнит на заднем сиденье автомобиля или общественного транспорта, стоит подумать о выборе лучшего места.
К примеру, в автобусе садитесь ближе к переду, а в поезде выбирайте места по направлению движения. В самолете лучше сесть у крыла, где меньше турбулентности.
Дыхательные упражнения и правильное положение тела
Чтобы уменьшить чувство тошноты, можно практиковать диафрагмальное дыхание - не более 6 вдохов в минуту. Также следует избегать резких движений головой, особенно в стороны. Если есть возможность лучше наклонить голову или попытаться найти удобное положение для отдыха.
Иногда нужно остановить поездку и отдышаться (фото: Freepik.com)
Смотрите на горизонт и избегайте чтения
Один из самых эффективных способов уменьшить симптомы укачивания - это фиксировать взгляд на линии горизонта. Также важно не читать книги или работать на компьютере, поскольку это может усилить дезориентацию.
Имбирь и другие природные средства
Корень имбиря широко используется как средство от тошноты. Его можно употреблять в виде чая, печенья или конфет. Однако важно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови, или вы беременны.
Проветривайте салон
Свежий воздух помогает уменьшить симптомы укачивания. Откройте окно или используйте вентилятор для поддержания холодной температуры.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Healthline, Vertigo, Web MD.