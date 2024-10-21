8 советов, как сделать поездку в плацкарте максимально комфортной

Путешествие в плацкарте - это интересный опыт, который может стать достаточно комфортным, если заранее подготовиться. Несмотря на ограниченное пространство и соседей, путешествие в плацкартном вагоне может быть удобным, если соблюдать несколько простых правил.

Как правильно выбрать место в плацкарте

Правильный выбор места в вагоне оказывает значительное влияние на комфорт поездки. Лучшие места - это нижние полки, которые позволяют удобно спать, использовать столик и держать вещи под контролем.

Если поездка будет длиться не более 10-12 часов, стоит обратить внимание на верхние места, где вас будут меньше беспокоить соседи. Боковые полки, хотя часто не очень популярные, могут быть идеальными для путешествия вдвоем, особенно если вам важно иметь свое пространство.

Перед покупкой билета обращайте внимание на схему вагона: нечетные места - нижние полки, парные - верхние. Также избегайте мест у туалета, особенно в старых вагонах, где условия могут быть менее комфортными.

Возьмите удобную одежду и тапочки

Чтобы сделать поездку более приятной, стоит одеться в комфортную одежду. Футболка, шорты или спортивные штаны - это лучший выбор, ведь они не ограничивают движений.

В поездах часто жарко, поэтому легкая одежда летом и удобные тапочки сделают поездку более комфортной. Тапочки помогут быстро и удобно передвигаться по вагону, в частности выходить в туалет или на перрон.

Зимой же в вагоне может быть тепло, поэтому важно учитывать изменение температуры ночью, когда вагон может остыть. Также не забудьте взять с собой теплые носки и легкий свитер на случай прохлады.

Плацкарт - самая дешевая, но не очень комфортная разновидность вагонов (фото: Freepik.com)

Позаботьтесь о берушах

Шум в вагоне - одна из основных причин дискомфорта, поэтому беруши станут настоящим спасением. Они помогут изолировать вас от лишних звуков, таких как храп соседей или разговоры.

Если у вас есть наушники с функцией шумопоглощения, обязательно возьмите их с собой - это облегчит поездку. Хотя полностью избежать шума не удастся, беруши значительно улучшат ваш сон и общий комфорт. Если никогда не пользовались ими раньше, протестируйте дома, чтобы убедиться, что они удобны.

Еда для дороги

Путешествие с вкусным перекусом становится гораздо более приятным, поэтому стоит запастись едой заранее. Берите продукты, которые не портятся: хлеб, творог, фрукты, орехи или сухофрукты.

Чтобы иметь запас на все время путешествия, можно взять каши или легко разогреваемую кипятком лапшу быстрого приготовления. Не забудьте о нескольких пакетиках чая, ведь у проводника цена на него может быть слишком высокой.

Если не хотите готовить самостоятельно, заказывайте еду через сервисы доставки во время долгих остановок. Но делайте это заранее, чтобы избежать задержек или недоразумений с курьером.

Как заряжать гаджеты в плацкарте

В современных поездах розетки не всегда доступны или могут быть заняты другими пассажирами, поэтому лучшее решение будет взять с собой павербанк. Мобильный аккумулятор спасет ситуацию, когда нужно зарядить телефон или планшет в дороге.

Для короткой поездки хватит павербанку емкостью 2500 мАч, но если вы берете с собой ноутбук, лучше выбрать более мощный аккумулятор. Не забывайте о зарядном кабеле и адаптере для подключения к розетке, если такая все же будет доступна в вашем купе.

Кроме того, соблюдайте осторожность с подключением в старых вагонах, где может быть нестабильное напряжение.

Благодаря определенным советам даже в плацкарте можно путешествовать комфортно (фото: Freepik.com)

Гигиена в поезде

Гигиена в поездах плацкартного типа часто оставляет желать лучшего, поэтому важно подготовиться заранее.

Возьмите сухие и влажные салфетки, санитайзер для рук и туалетную бумагу. Влажные салфетки помогут освежиться, а санитайзер защитит от бактерий, если руки не удалось вымыть.

Также полезно иметь маску и маленький флакон с духами во избежание неприятных запахов в вагоне. Если испытываете неудобства, выходите проветриться на остановках, это поможет улучшить самочувствие.

Развлечения в пути

Путешествие в плацкарте может быть достаточно длинным, поэтому стоит подумать о развлечениях заранее. Возьмите с собой книги, которые давно хотели прочитать, или загрузите фильмы или сериалы на телефон или планшет.

Если вы путешествуете с друзьями или семьей, можно взять настольные игры, кроссворды или раскраски для взрослых. Хорошие наушники пригодятся, если захотите посмотреть фильм или послушать музыку, не мешая соседям. Помните, что интересное занятие сделает путешествие значительно более коротким и приятным.

Что не нужно делать в плацкарте

Чтобы ваша поездка была комфортной не только для вас, но и для ваших соседей, есть несколько вещей, которых следует избегать.