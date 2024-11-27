Про це мало хто знає, а даремно! Які є безкоштовні послуги для пасажирів "Укрзалізниці"

Безкоштовний доступ до туалетів і комфортних залів очікування

На вокзалах Укрзалізниці доступ до туалетів є безкоштовним для всіх пасажирів. Навіть якщо на станції є платні туалети, також має бути безкоштовна альтернатива. Це забезпечує комфорт пасажирів під час очікування або пересадки.

Окрім того, доступні зали очікування підвищеного комфорту, якщо на станції є аналогічні зали для безоплатного користування.

Питна вода, кип'яток та побутова техніка

Кожен пасажир має право отримати у провідника кип'яток або питну воду без додаткових витрат. У деяких вагонах передбачені холодильник і мікрохвильова піч, якими також можна скористатися безкоштовно.

Це зручно для пасажирів, які мають із собою їжу або потребують підігріти напій чи їжу. Доступ до цих зручностей допомагає зробити подорож комфортнішою, особливо для тих, хто подорожує на довгі дистанції.

Аптечка та ремені безпеки

Провідник зобов’язаний мати аптечку з необхідними ліками першої потреби, яку можна використати у разі потреби. Крім того, доступні ремені безпеки для пасажирів на верхніх полицях, що забезпечують додатковий комфорт і безпеку під час подорожі.

Це важливо для пасажирів, які відчувають страх висоти або дискомфорт на верхніх місцях.

Купуючи квиток, пасажир з ним отримує права на додаткові послуги (фото: Freepik.com)

Право на повернення у випадку пропущеної зупинки

Якщо пасажир пропустив свою зупинку, він має право безкоштовно повернутися до місця призначення. Для цього потрібно звернутися до начальника поїзда та пред'явити квиток, щоб скласти акт про продовження дії квитка.

Це дозволяє уникнути додаткових витрат і стресу через пропущену зупинку, надаючи можливість завершити подорож відповідно до плану.

Страхування на випадок травм

У вартість квитка входить страхування, яке покриває травми, отримані під час поїздки. Якщо пасажир зазнав травм, він повинен звернутися до начальника поїзда для складання акта про нещасний випадок і зберегти квиток.

Потім слід звернутися до страхової компанії для отримання компенсації. Це забезпечує пасажирам додаткову безпеку та підтримку під час подорожей.

Обов'язки провідника щодо прибирання постелі

Пасажир не зобов'язаний самостійно збирати постіль після використання - це входить у прямі обов'язки провідника. Провідник повинен видати постільну білизну на початку подорожі та забрати її за 30 хвилин до прибуття до місця призначення.