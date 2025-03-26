"Это как-то неудобно". Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с Дженнифер Лопес

Аффлек и Джей Ло возобновили романтические отношения в 2021 году - через 20 лет после их разрыва.

Однако воссоединение звезд длилось недолго. В августе прошлого года актриса подала на развод.

Официально он состоялся три месяца назад. Все это время Аффлек не комментировал причины расставания.

Недавно он заявил, что "не было ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриг", которые могли бы привести к разрыву. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

"Многие хотят найти какие-то особые причины развода. Но правда куда банальнее, чем многим кажется. В отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи. По темпераменту я более сдержанный, чем она. В отношениях так же", - заявил Бен.

Он подчеркнул, что разрыв не был связан с разным отношением к популярности и успеху, как неоднократно сообщалось в прессе.

"Нет какой-то одной причины. Я не хочу этим делиться, потому что все это неудобно", - резюмировал актер.

По одной из версий, причиной развода стал документальный фильм "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали" - своеобразная исповедь Джей Ло, где она поделилась деталями их отношений с Беном. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Некоторые блогеры предположили, что актриса раскрыла личную переписку вопреки желанию мужа.

Аффлек, в свою очередь, подчеркнул, что "очень уважает" бывшую жену и посоветовал зрителям "не считывать слишком много" из этого документального фильма.

"Я думаю, важно сказать, что картина не была причиной перелома. Это не тот случай, когда вы можете посмотреть документальный фильм и сказать: "О, теперь я понимаю проблемы этих двоих", - поделился артист. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Аффлек прокомментировал свои отношения с еще одной своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

"Мне очень повезло, что я имею замечательную партнершу Дженнифер Гарнер, маму моих детей, которая замечательная. Мы хорошо ладим", - отметил он.

К слову, Бен и Дженнифер не заключали брачного договора. Во время развода голливудские звезды урегулировали финансовые вопросы и пришли к согласию по всем аспектам.

В результате каждый оставил себе то, что заработал во время совместной жизни.

Их общее состояние оценивается в 550 миллионов долларов, из которых 400 миллионов принадлежат Лопес. После расторжения брака она официально отказалась от фамилии Аффлек, которую взяла после свадьбы.

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