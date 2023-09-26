"Это очень интересная история": Саша Зарицкая рассказала, как любимый делал ей предложение

Как любимый Зарицкой делал ей предложение

По словам исполнительницы, Павел давно хотел сделать ей предложение, а произошло это в апреле.

"Это очень интересная история. Я люблю кино, кинематографические моменты. Мы были в командировке. Я была в Испании, ездила на концерты, Паша ездил в Германию за автомобилем для армии. Он все спланировал, чтобы я ехала назад, и мы встретились в Венеции". Он нашел точку, где это будет красиво, очень переживал, это было очень смешно, он поставил камеру со словами "Пусть она здесь стоит просто так. Потом он встал на одно колено... Это то, что запомнится. настолько приятно, что он заморочился", - вспомнила Зарицкая.

Саша Зарицкая с любимым (фото: instagram.com/kazka.band)

Победу Украины, говорит солистка Kazka, пара хочет отпраздновать свадьбой.

"В идеале - где-то у моря. Где в Украине самое лучшее море? В Крыму. Хочется собрать всех друзей где-нибудь в очень интересном месте, хочется, чтобы всем было кайфово. Море, Ялта", - поделилась знаменитость.

Также Саша рассказала, какое хочет иметь платье.

"Платье - классика. Белое или молочное. Пляжный вариант, легкое и прикольное", - отметила она.

Напомним, до того, как стать парой, Саша и Павел много лет пересекались в компании общих друзей.

"Это не была любовь с первого взгляда" - рассказывала в одном из своих интервью артистка.

А незадолго до начала полномасштабного вторжения, они стали встречаться и жить вместе.

Девушка не скрывает, что это ее первые серьезные отношения.

До встречи с Павлом она не верила, что чувства могут быть взаимными.