Все говорят о новой девушке Венсана Касселя. Она - бразильская "копия" Тины Кунаки!

Французский актер Венсан Кассель подогрел слухи о романе с новой девушкой, бразильской моделью австралийского происхождения Нарой Баптистой, очень напоминающей его бывшую жену Тину Кунаки.

РБК-Украина (проект Styler) собрало всю информацию о новой любимой звездного актера.

Что известно о новой избраннице Касселя

Красавице 27 лет и она работает моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде.

Также девушка принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020".

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

В сети отметили, что новая любовь актера очень напоминает его экс-супругу Тину Кунаки.

Нара Баптиста и Тина Кунаки (фото: коллаж Styler)

Некоторые сравнивают модель со звездой "Дивергента" Зои Кравиц.

Нара Баптиста и Зои Кравиц (фото: коллаж Styler)

В компании Венсана ее заметили впервые в резиденции звезды в Бидаре.

Так, 56-летний Кассель и его избранница не скрывают чувств и публикуют снимки друг друга в Instagram.

На днях Нара появилась в сторис знаменитости и тоже опубликовала его фото на своем аккаунте, которое он перепостил у себя вместе с "влюбленным" эмодзи.

Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

Кроме того, актер активно ругает снимки красавицы и оставляет ей романтические комментарии.

Напомним, с бывшей женой Тиной Кунаки Венсан разошелся в апреле 2023 года после семи лет отношений.

26-летняя модель, по слухам, изменила Касселю, что и стало причиной разрыва.

Экс-супруги, которые до сих пор не назвали официальную причину расставания, воспитывают четырехлетнюю дочь Амазони.

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: Getty Images)