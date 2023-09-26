Все говорят о новой девушке Венсана Касселя. Она - бразильская "копия" Тины Кунаки!
Французский актер Венсан Кассель подогрел слухи о романе с новой девушкой, бразильской моделью австралийского происхождения Нарой Баптистой, очень напоминающей его бывшую жену Тину Кунаки.
РБК-Украина (проект Styler) собрало всю информацию о новой любимой звездного актера.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Венсана Касселя, Instagram Нары Баптисты.
Что известно о новой избраннице Касселя
Красавице 27 лет и она работает моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде.
Также девушка принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020".
Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)
В сети отметили, что новая любовь актера очень напоминает его экс-супругу Тину Кунаки.
Нара Баптиста и Тина Кунаки (фото: коллаж Styler)
Некоторые сравнивают модель со звездой "Дивергента" Зои Кравиц.
Нара Баптиста и Зои Кравиц (фото: коллаж Styler)
В компании Венсана ее заметили впервые в резиденции звезды в Бидаре.
Так, 56-летний Кассель и его избранница не скрывают чувств и публикуют снимки друг друга в Instagram.
На днях Нара появилась в сторис знаменитости и тоже опубликовала его фото на своем аккаунте, которое он перепостил у себя вместе с "влюбленным" эмодзи.
Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)
Кроме того, актер активно ругает снимки красавицы и оставляет ей романтические комментарии.
Напомним, с бывшей женой Тиной Кунаки Венсан разошелся в апреле 2023 года после семи лет отношений.
26-летняя модель, по слухам, изменила Касселю, что и стало причиной разрыва.
Экс-супруги, которые до сих пор не назвали официальную причину расставания, воспитывают четырехлетнюю дочь Амазони.
Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: Getty Images)
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