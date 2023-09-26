"Це дуже цікава історія": Саша Заріцька розповіла, як коханий робив їй пропозицію

Як коханий Заріцької робив їй пропозицію

За словами виконавиці, Павло давно хотів зробити їй пропозицію, а сталося це у квітні.

"Це дуже цікава історія. Я люблю кіно, кінематографічні моменти. Ми були у відрядженні. Я була в Іспанії, їздила на концерти, Паша їздив до Німеччини за автомобілем для армії. Він усе спланував, щоб я їхала назад і ми зустрілися у Венеції. Він знайшов точку, де це буде красиво, дуже переживав. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами "Нехай вона тут стоїть просто так". Потім він став на одне коліно... Це те, що запам'ятається. Мені було настільки приємно, що він заморочився", - згадала Заріцька.

Саша Заріцька з коханим (фото: instagram.com/kazka.band)

Перемогу України, каже солістка Kazka, пара хоче відсвяткувати власним весіллям.

"В ідеалі - десь біля моря. Де в Україні найкраще море? У Криму. Хочеться зібрати всіх друзів десь у дуже цікавому місці, хочеться, щоб усім було кайфово. Море, Ялта", - поділилася знаменитість.

Також Саша розповіла, яку хоче мати сукню.

"Сукня - класика. Біла або молочна. Пляжний варіант, легка та прикольна", - зазначила вона.

Нагадаємо, до того, як стати парою, Саша та Павло багато років перетиналися у компанії спільних друзів.

"Це не було кохання з першого погляду" - розповідала в одному зі своїх інтерв'ю артистка.

А незадовго до початку повномасштабного вторгнення, вони почали зустрічатися і стали жити разом.

Дівчина не приховує, що це її перші серйозні стосунки.

До зустрічі з Павлом вона не вірила, що почуття можуть бути взаємними.