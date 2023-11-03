"Это диверсия". Дмитрий Дикусар объяснил, почему нельзя ссориться из-за русского языка

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который давно присоединился к ВСУ, рассказал, почему на востоке Украины он общается исключительно на русском языке.

Что сказал Дмитрий Дикусар

Отметим, что Дмитрий родился в Одессе и всю жизнь разговаривал по-русски, а с начала полномасштабного вторжения РФ перешел на украинский. Сейчас он изредка общается с людьми по-русски, но есть исключение.

"Кстати, когда я был на Востоке, то общался с гражданскими на русском, и делал это намеренно. Ибо у некоторых людей есть представление, что все н**исты и б*ндеровцы. Поэтому моя личная цель была донести, что это не важно, это не изменяет ситуацию. Независимо от того, на каком языке я говорю, я пришел сражаться с врагом", - сообщил он.

Также Дикусар высказался относительно того, что некоторые военные в ВСУ общаются на русском языке.

"Когда кто-то поднимает языковой вопрос – для меня это диверсия. Если нас разъединят по причине языка, мы потеряем страну и людей", - сообщил хореограф и боец.

Дмитрий Дикусар (instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Конечно, мне приятно, что люди переходят на украинский, но они должны делать это сознательно, а не потому, что "мы будем бить тебя палками по голове, потому что ты говоришь по-русски". Люди попадают в мои категории напряженного человека или кусок дерьма не опираясь на язык. Поэтому языковой вопрос для меня - диверсия. Я думаю, что это делается намеренно, чтобы найти причину, чтобы мы все сейчас перессорились. Конечно, враг этому будет радоваться", - резюмировал Дмитрий.