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"Це диверсія". Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мову

П'ятниця 03 листопада 2023 10:57
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"Це диверсія". Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мову Фото: Дмитро Дікусар (instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Людмила Жукова

Український хореограф Дмитро Дікусар, котрий давно приєднався до ЗСУ, розповів, чому на сході України він спілкується виключно російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю хореографа та бійця "УНІАН".

Що сказав Дмитро Дікусар

Зазначимо, що Дмитро народився в Одесі і все життя розмовляв російською, а з початку повномасштабного вторгнення РФ перейшов на українську. Зараз він зрідка спілкується з людьми російською мовою, але є виняток.

"До речі, коли я був на Сході, то спілкувався з цивільними російською, і робив це навмисно. Бо в деяких людей є уявлення, що всі н**исти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це не важливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я говорю, я прийшов боротися з ворогом", - повідомив він.

Також Дікусар висловився щодо того, що деякі військові у ЗСУ спілкуються російською мовою.

"Коли хтось порушує мовне питання - для мене це диверсія. Якщо нас роз'єднають через мову, ми втратимо країну і людей", - повідомив хореограф і боєць.

&quot;Це диверсія&quot;. Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мовуДмитро Дікусар (instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Звичайно, мені приємно, що люди переходять українською, але вони повинні робити це свідомо, а не тому, що "ми битимемо тебе палицями по голові, тому що ти говориш російською". Люди потрапляють у мої категорії напруженої людини або шматок лайна не спираючись на мову. Тому мовне питання для мене - диверсія. Я думаю, що це робиться навмисно, щоб знайти причину, щоб ми всі зараз пересварилися. Звичайно, ворог цьому радітиме", - резюмував Дмитро.

Раніше Дмитро Дікусар відповів, що думає про Влада Яму, який втік до США під час війни.

Також ми розповідали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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Дмитрий Дикусар