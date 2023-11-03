"Це диверсія". Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мову

Що сказав Дмитро Дікусар

Зазначимо, що Дмитро народився в Одесі і все життя розмовляв російською, а з початку повномасштабного вторгнення РФ перейшов на українську. Зараз він зрідка спілкується з людьми російською мовою, але є виняток.

"До речі, коли я був на Сході, то спілкувався з цивільними російською, і робив це навмисно. Бо в деяких людей є уявлення, що всі н**исти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це не важливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я говорю, я прийшов боротися з ворогом", - повідомив він.

Також Дікусар висловився щодо того, що деякі військові у ЗСУ спілкуються російською мовою.

"Коли хтось порушує мовне питання - для мене це диверсія. Якщо нас роз'єднають через мову, ми втратимо країну і людей", - повідомив хореограф і боєць.

Дмитро Дікусар (instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Звичайно, мені приємно, що люди переходять українською, але вони повинні робити це свідомо, а не тому, що "ми битимемо тебе палицями по голові, тому що ти говориш російською". Люди потрапляють у мої категорії напруженої людини або шматок лайна не спираючись на мову. Тому мовне питання для мене - диверсія. Я думаю, що це робиться навмисно, щоб знайти причину, щоб ми всі зараз пересварилися. Звичайно, ворог цьому радітиме", - резюмував Дмитро.