"Це диверсія". Дмитро Дікусар пояснив, чому не можна сваритися через російську мову
Український хореограф Дмитро Дікусар, котрий давно приєднався до ЗСУ, розповів, чому на сході України він спілкується виключно російською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю хореографа та бійця "УНІАН".
Що сказав Дмитро Дікусар
Зазначимо, що Дмитро народився в Одесі і все життя розмовляв російською, а з початку повномасштабного вторгнення РФ перейшов на українську. Зараз він зрідка спілкується з людьми російською мовою, але є виняток.
"До речі, коли я був на Сході, то спілкувався з цивільними російською, і робив це навмисно. Бо в деяких людей є уявлення, що всі н**исти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це не важливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я говорю, я прийшов боротися з ворогом", - повідомив він.
Також Дікусар висловився щодо того, що деякі військові у ЗСУ спілкуються російською мовою.
"Коли хтось порушує мовне питання - для мене це диверсія. Якщо нас роз'єднають через мову, ми втратимо країну і людей", - повідомив хореограф і боєць.
Дмитро Дікусар (instagram.com/dikusar_dmitriy)
"Звичайно, мені приємно, що люди переходять українською, але вони повинні робити це свідомо, а не тому, що "ми битимемо тебе палицями по голові, тому що ти говориш російською". Люди потрапляють у мої категорії напруженої людини або шматок лайна не спираючись на мову. Тому мовне питання для мене - диверсія. Я думаю, що це робиться навмисно, щоб знайти причину, щоб ми всі зараз пересварилися. Звичайно, ворог цьому радітиме", - резюмував Дмитро.
Раніше Дмитро Дікусар відповів, що думає про Влада Яму, який втік до США під час війни.
Також ми розповідали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.