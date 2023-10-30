Дмитрий Дикусар ответил, что думает о коллеге Владе Яме, который сбежал в США во время войны

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар, защищающий нашу страну от оккупантов на передовой, высказался о своем коллеге Владе Яме, который во время полномасштабного вторжения уехал в США. Защитник признался, что даже не вспоминает о беглеце.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью хореографа в эфире телемарафона.

Дмитрий Дикусар высказался о Владе Яме

Ведущая Маричка Падалко поинтересовалась у защитника, вышел бы Дикусар на один паркет с Ямой. На что тот ответил, что он об этом вообще не думает.

Дмитрий Дикусар и Влад Яма (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/vladyama_official)

"У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Я вообще не упоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны" . Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю", - признался мужчина.

Он также отметил: если бы его не спросили о хореографе, то он даже и не вспомнил бы о нем.

"Вы бы не вспомнили - я бы не вспомнил. Скажу так…", - добавил Дмитрий.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабной войны служит в рядах ВСУ. Танцовщик исчез из медийного пространства, а сейчас он находится в мини-отпуске.

В то время как Влад Яма пересиживает войну за границей, хотя уверяет, что активно помогает своей стране.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)