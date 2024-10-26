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"Это было мое решение": Настя Короткая раскрыла подробности развода с Бедняковым

Андрей Бедняков и Настя Короткая разводятся (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)
Автор: Любовь Блажко

На днях ведущий и шоумен Андрей Бедняков сообщил о разводе с Настей Короткой после 16 лет брака. Теперь это решение прокомментировала в сети и она.

Что написала на этот счет уже экс-избранница знаменитости, мать двух его детей, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Короткая прокомментировала развод с Бедняковым

В публикации актриса отметила, что решение разойтись было именно ее и оно далось ей тяжело. Анастасия добавила, что в их отношениях никто никого не предавал, не обманывал, а наоборот был честным.

Также Короткая показала одно из любимых фото с Андреем и оставила к нему слова благодарности.

"Невозможно написать еще более красивые слова, чем уже написал Андрюша, я могу сказать только слова благодарности: за нас, за осуществление всех моих желаний, за твою адекватность, за то, что проходим этот тяжелый и дискомфортный процесс разъединения максимально комфортно, как взрослые люди. Без ссор, скандалов и обвинений! Без обливания грязью друг друга", - написала она.

"За твою любовь к детям, это отдельная история! Я так мечтала, чтобы у моих детей был такой любящий отец! Ты и это желание исполнил! Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял, не обманывал. Мы, напротив, стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение!" - также отмечается в посте.

Экс-пара воспитывает двоих детей (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

В заключение бывшая ведущая написала о том, что они остаются не просто друзьями, а близкими и родными людьми друг для друга и для их детей.

Реакция Беднякова

Тем временем шоумен даже в такой ситуации нашел место для юмора.

"Хоть бы твой следующий постоянно храпел, был некрасив и с маленьким пис*ном! Хотя.. два таких подряд - это уже слишком ... Я рядом. Что бы ни было", - отметил звезда.

комментарий Беднякова (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Коллеги и подписчики в свою очередь до сих пор не верят, что пара приняла решение разойтись. Многие из них высказывают мнение о том, что, возможно, это шутка и они сойдутся снова.

Бедняков в своем посте назвал брак с Короткой "невероятным путешествием, которое длилось 16 лет, однако теперь оно закончилось". Он также поблагодарил Настю за все общие моменты и двоих детей.

Второй ребенок пары появился на свет за границей (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Напомним, Настя и Андрей были вместе более 15 лет, и у них родились дочь Ксения и сын Остап. Второй ребенок пары появился на свет за границей, поскольку на фоне полномасштабной войны Короткая уезжала в другую страну. Сам ведущий говорил, что чувствует себя куда спокойнее, когда знает, что его семья не слышит тревог и взрывов.

Андрей Бедняков и Настя Короткая разводятся (фото: instagram.com/biedniakov)

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