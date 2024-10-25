"Прости": Андрей Бедняков разводится с женой после 16 лет брака

Известный телеведущий, блогер и шоумен Андрей Бедняков ошарашил фанов. Артист внезапно сообщил о разводе со своей женой и матерью своих детей - Анастасией Короткой. Вместе они были 16 лет.

Бедняков и Короткая на свадьбе (фото: instagram.com/biedniakov)

"Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет. Но рано или поздно любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно. Я буду всегда тебе благодарен! И это искренняя правда", - написал ведущий.

"Благодарен за тот первый поцелуй на эскалаторе станции метро "Майдан Незалежності". За держание за руку и прослушивание песни (сама знаешь какой, не стал под нее выставлять этот пост. Потому что было бы вообще "плаксиво") по дороге из Киева в Мариуполь", - добавил он.

Бедняков разводится с женой (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Бедняков поблагодарил мать своих детей за трогательные воспоминания, веру в него, любовь к его семье. И артист отметил, что вместе они всего добились сами.

"Ни у кого не украли. Ни у кого не просили. Мы сделали это вместе! И за это я благодарен тебе. Но самое главное: я тебе благодарен за двух фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду благодарен тебе до конца своих дней. У нас "получились" классные малыши, согласись?" - написал Андрей.

"Я благодарен тебе за эти годы. Я не хочу тебе благодарить за "опыт"... Идиотская фраза. Я хочу благодарить тебя за ах*енные 16 лет. Ох, сколько всего было. Нам есть что вспомнить. Короткая, мы очень классно провели время. Но больше эту "комнату" мы "продолжать" не будем", - также отметил ведущий.

Андрей Бедняков и Настя Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Бедняков признался, что впервые за 16 лет он переименовал контакт Короткой. И если все эти годы она была подписана как "Сокровище мое", то сейчас - просто "Настя". Но это, объяснил ведущий, никак не отразится на его чувствах.

"Я сильно тебя уважаю и ценю. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Ты это знаешь. Так будь ею! Знай: я всегда рядом Хотя. Ты хр*н забудешь. Алименты... Всегда твой: электрослесарь комбината Ильича, пародист, парень с каре и странной бородкой - Андрей Бедняков. Прости за все плохое. Извини, что не смогли", - добавил он.

Известный телеведущий разводится с женой (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Также он отметил, что он не хочет давать интервью и комментировать тему развода. Поэтому он посоветовал обращаться к его экс-избраннице. По словам ведущего, он и Короткая никогда не пиарились и сейчас не хотят этого делать.

"Огромная просьба не беспокоить и не додумывать. Это все равно будут только предположения. С огромным уважением к вам и ко всему, что вы делаете, Бедняков. Дорогие наши друзья, кумовья. Для вас это шок. Понимаем... Пока буду без связи, все хорошо", - резюмировал Бедняков.

Что известно об отношениях Беднякова и Короткой

Ведущий и его избранница были вместе много лет. За это время они дважды стали родителями. Короткая родила от Беднякова дочь Ксению и сына Остапа.

Бедняков и Короткая (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины жена ведущего находится за границей. Там она во второй раз стала мамой. В январе этого года Бедняков признался, почему его жена не возвращается с детьми в Украину. По словам ведущего, ему "спокойнее", когда его семья не слышит взрывов и тревог.