Шаманская "уколола" Беднякова за то, что он "кинул" жену с двумя детьми: шоумен резко ответил

Не успел ведущий Андрей Бедняков объявить о разводе с женой , актрисой Анастасией Короткой, как появились те, кто решил хайповать на этой теме. Одной из таких стала блогерша Алина Шаманская, выразившая свое "экспертное мнение" относительно разрыва звездной пары.

Так, под постом Бедянкова о разводе Алина оставила комментарий, в котором написала, что «никто не в праве лезть в личную жизнь». Впрочем, судя по ее тексту, сделала она наоборот.

Также знаменитость предположила, что инициатором разрыва Андрея и Насти стал именно шоумен.

"Пост очень грустно-романтический... И это ваша жизнь. Никто не в праве туда лезть. Но сейчас сложно даже представить чувства женщины, которая осталась одной на том краю света с 2-мя детьми в чужой стране... которая еще совсем недавно признавалась через сторис в любви своему единственному мужу, отцу своих детей...который сказал ей, что там "на том краю света" будет безопаснее!...но, как оказалось - нет более безопасного места на земле, чем - семья", - написала Шаманская и пожелала Насте сил пережить это.

Андрей Бедняков и Настя Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)

Некоторые пользователи сети считают неуместным комментарий блогера в этой ситуации и не понимают, почему звезда считает, что это Бедняков ушел от жены, а не наоборот.

"А откуда вы знаете?! Может ей и не нужна поддержка?! Может она сейчас чувствует себя счастливой, как бы не было...может ей наоборот стадо лучше...и она как будто отпустила большой груз.... Не судите по себе .. у всех по разному!", "Аж не выдержала. Это классическое "никто не в праве туда лезть, но", "А почему вы не допускаете мысли, что это инициатива Насти, и она наконец-то захотела быть свободной? Все меняется. И можно расставаться даже с тем, кого до сих пор любишь, если вы не знали", - пишут юзеры под комментарием Алины.

Шаманская ответила: "если это развод публичный, то и публично нужно говорить о том, что женщина с детьми, которая проживает одна в другой стране, нуждается в поддержке. Даже если решение развестись она приняла сама. Это ничего не меняет. Я пишу это исключительно из своего собственного опыта. Мой комментарий не имеет целью кого-то уколоть. кто я такая чтобы лезть в чужую жизнь".

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Позже в своих stories ведущая высказалась о коллегах, которые всегда пытаются усидеть на двух стульях, когда звездные пары разводятся.

"Когда друзья, знакомые, комментаторы, если это публичная пара, пишут: "Желаю счастья вам обоим и пройти обоим этот путь. То есть это желание усидеть на двух стульях, когда ты знаешь, что он, например, мудак, который ей изменял. В этом случае она реальная жертва, которую просто бросили", - сказала знаменитость.

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Бедняков не промолчал

Так, юморист, намекая на "экспертную оценку" Шаманской, заявил, что его пост о разводе - это "не просто милый текст", а ему действительно очень больно.

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посту, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно Вы, сук@, даже не представляете. Очень много советов, поучений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку.

"Бросил с двумя детьми" Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них - оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такой", - эмоционально написал Бедняков.

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Также он добавил, что они с Настей никогда не "играли" в Instagram, а всегда транслировали правду.

"Мы никогда не были в тусовке «розовых» блогеров с идеальным миром и жизнью, которых много, это идеализирует Я никогда не хотел, чтобы вы нас идеализировали. Всем спасибо за поддержку. Бедняков", - подытожил блогер.

Отметим, что утром 25 октября экс-ведущий шоу "Орел и решка" сделал пост, в котором заявил, что разводится с женой, актрисой Анастасией Короткой. В своем публичном заявлении шоумен поблагодарил избранницу за все их "путешествие" и вспомнил совместные щемящие мгновения в течение отношений.

Сама артистка пока развод пока не комментировала.