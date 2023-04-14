Царский кирпич и американский стиль. В Киеве сдают дом более чем за миллион гривен! (фото)

Недавно на сайтах с объявлениями об аренде недвижимости появилось любопытное предложение. А именно сдача в аренду или продажа частного дома за достаточно круглую сумму. Отмечается, что фасад выполнен из царского кирпича, а внутри жилья 4 "мастер-спальни".

Как выглядит и сколько стоит "золотая" недвижимость - смотрите ниже в материале Styler.

Что необычного в доме за миллион

Частный дом расположен в Печерском районе столицы недалеко от Ботанического сада имени Гришко. Общая площадь составляет 440 квадратных метров.

Дом состоит из двух этажей, где есть 4 спальные комнаты. Одна из них совмещена с гардеробом и ванной комнатой.

Фото: unitedrealt.com.ua

Судя по фото, внутри жилья есть по крайней мере три столовые с барными и обеденными столами, а также раскидистая терраса с диванами на улице.

Фото: unitedrealt.com.ua

Арендодатель пишет, что кроме жилых помещений в доме также есть кинозал, сауна и гараж для четырех автомобилей максимум.

Фото: unitedrealt.com.ua

Однако больше удивляет и привлекает внимание совсем не количество комнат, а дизайн дома. В объявлении указано, что он продуман до мелочей и выполнен по авторскому проекту.

А вот фасад недвижимости сделали из царского кирпича, которому более 200 лет. Интересно, что вид этот кирпич выглядит довольно просто. Да и проверить, точно ли ей 200 лет вряд ли удастся.

Фото: unitedrealt.com.ua

Сколько стоит дом

Цена дома на продажу составляет 4 500 000 долларов. Несмотря на то, что о его аренде в объявлении речь не идет, на других сайтах недвижимости его все же можно найти.

Скриншот: luxestate.kiev.ua

Очевидно, что цена за аренду должна быть ниже, но ни в одном объявлении ее не указывают. Однако местные паблики пишут, что взять в аренду такой дом будет стоить 30 000 долларов, или почти 1 200 000 гривен!

Поскольку объявление все еще не исчезло, можно сделать вывод, что своего ценителя царского кирпича дом еще не нашел.