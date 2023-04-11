В Киеве продают смарт-квартиру за полмиллиона: 28 "квадратов", канализация через сололифт (фото)

В Киеве предлагают купить однокомнатную квартиру общей площадью 28 квадратных метров, расположенную на окраине города. Цена за жилье составляет около полумиллиона гривен, при этом покупателям предлагают даже возможность рассрочки.

Что представляет собой такая самая дешевая квартира в столице, и как она выглядит - читайте и смотрите в материале ниже.

Предложение о продаже размещено на сайте бесплатных объявлений OLX. В описании небольшое жилье позиционируется как смарт-квартира, а находится она в полуподвальном помещении пятиэтажки. Вид объекта - новостройка.

Указанная стоимость жилья - 14 тысяч долларов, что составляет около 515 тысяч гривен.

Стены в бюджетной квартире - 40 сантиметровые железобетонные блоки, утепленные пенопластом. Потолок - 22-х сантиметровый монолитный железобетон, а пол - монолитная железобетонная плита.

Автор объявления пан Сергей отмечает, что помещение сухое, и в квартире была сделана качественная гидроизоляция.

Площадь кухни - 17 "квадратов", в квартире длинный узкий коридор, мебель отсутствует, установлены межкомнатные двери.

Так выглядит самая дешевая квартира в Киеве (фото: olx.ua)

Среди особенностей жилья указывается, что канализация работает через сололифт. Такой своеобразный насос считается альтернативным решением при обустройстве внутренней - стоковой системы в домах, где непроизвольная течь под уклоном невозможна.

Дом с тихим двором расположен на улице Борщаговской, рядом находятся школа и садик, а вот до магазинов, как говорится в описании, придется идти около полукилометра. Недалеко лес, а сама пятиэтажка удалена от трассы.

В Киеве продают мини-квартиру на 28 "квадратов" (фото: olx.ua)

Также в пешей доступности остановка общественного транспорта, где можно сесть на маршрутку, и через 10 минут доехать до станции метро "Академгородок".

"Дом сдан, документы на помещение уже готовы. По документам нежилое помещение", - указывается в описании.

Смарт-квартира в Киеве на Борщаговке (фото: olx.ua)