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Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

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Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 13:14
Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото) У Києві здають будинок за 1 200 000 гривень (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно на сайтах з оголошеннями про оренду нерухомості з'явилася цікава пропозиція. А саме здача в оренду або продаж приватного будинку за досить круглу суму. Зазначається, що фасад виконано із царської цегли, а всередині житла 4 "мастер-спальні".

Який вигляд має та скільки коштує "золота" нерухомість - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що незвичайного в будинку за мільйон

Приватний будинок розміщено в Печерському районі столиці неподалік Ботанічного саду імені Гришка. Загальна площа становить 440 квадратних метрів.

Будинок складається з двох поверхів, де є 4 спальні кімнати. Одна з них об'єднана з гардеробом і ванною кімнатою.

Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Фото: unitedrealt.com.ua

Судячи з фото, всередині житла є принаймні три їдальні з барними та обідніми столами, а ще розлога тераса з диванами на вулиці.

Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Фото: unitedrealt.com.ua

Орендодавець пише, що крім житлових приміщень, у будинку також є кінозал, сауна та гараж для чотирьох автомобілів максимум.

Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Фото: unitedrealt.com.ua

Проте найбільше дивує та привертає увагу зовсім не кількість кімнат, а дизайн будинку. В оголошенні зазначено, що він продуманий до дрібниць і виконаний за авторським проєктом.

А от фасад нерухомості зробили із царської цеглини, якій понад 200 років. Цікаво, що вигляд ця цегла має досить звичайний. Та й перевірити, чи точно їй 200 років навряд чи вдасться.

Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Фото: unitedrealt.com.ua

Скільки коштує будинок

Ціна будинку на продаж становить 4 500 000 доларів. Попри те, що про його оренду в оголошенні не йдеться, на інших сайтах нерухомості його все ж можна знайти.

Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Скриншот: luxestate.kiev.ua

Очевидно, що ціна за оренду повинна бути нижчою, проте в жодному оголошенні її не вказують. Однак місцеві пабліки пишуть, що взяти в оренду такий будинок буде коштувати 30 000 доларів, або майже 1 200 000 гривень!

Оскільки оголошення все ще не зникло, можна зробити висновок, що свого поціновувача царської цегли будинок ще не знайшов.

Раніше ми показували, який вигляд має міні-квартира за пів мільйона гривень.

Читайте також, як змінилися ціни на оренду квартир в Україні.

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